K. Budrys ragina 21-uoju sankcijų paketu nemažinti spaudimo Rusijai: jau teikiame siūlymus

„Dar sykį pamatėme, kad Rusija tyčiojasi iš bet kokio pasiūlymo siekti paliaubų, siekti taikos. Šou, kurį mums Rusija parodė savaitgalį – karo spektaklis Raudonojoje aikštėje – buvo vienintelis prezidento Putino interesas siūlant paliaubas. Tai netikra, taip ir turime vertinti situaciją – tęsti spaudimą, todėl jau teikiame naujus siūlymus 21-ajam sankcijų paketui“, – žurnalistams Briuselyje kalbėjo K. Budrys.
„Dabar labai svarbu mobilizuotis ir kitą savaitę tarpvyriausybinėje konferencijoje atidaryti visus 6 derybų klasterius su Ukraina ir Moldova. Turėti jas ES – mūsų strateginis interesas ir metas veikti yra dabar“, – pabrėžė ministras.
Tuo metu kalbėdamas apie galimą ES dialogą su Rusija, K. Budrys pabrėžė – Europa šiame dialoge turi turėti aiškią strategiją.
K. Budrys: „Kuo daugiau bus lietuviškos jėgos Europoje ir užsidegimo, tuo bus geriau“
„Reikia galvoti apie Europos stiprybes. Apie ką diskutuosime? Ko reikalausime? Ar galime sutarti dėl savo reikalavimų Rusijai? Antra, kokie mūsų svertai? Kuo naudosimės spausdami? Trečia, kokia mūsų strategija ir darbotvarkė? Ir koks tikslas? Koks galutinis rezultatas? Nereikia dialogo dėl paties dialogo. Jau esame tai matę iš Rusijos pusės (...). Turime grįžti prie pagrindų, o pagrindas yra parengti savo įrankius Rusijai spausti“, – sakė K. Budrys.
Kaip pranešė „Ukrinform“, būsimas 21-asis ES sankcijų paketas apims didesnį spaudimą Rusijos finansų sistemai, papildomus energijos išteklių eksporto apribojimus ir naujus dvejopos paskirties prekių tiekimo kontrolės mechanizmus.
Tuo metu leidinys „Politico“ skelbė, kad svarstoma naują sankcijų paketą nukreipti į vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną.
Be to, 21-uoju sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomasi į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmones, taip pat įmones, parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus.
Europos Sąjungos pareigūnai taip pat mato galimybę pratęsti sankcijas, kurias anksčiau blokavo buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano vyriausybė. Tarp jų – priemonės, nukreiptos prieš aukšto rango Rusijos stačiatikių bažnyčios narius, ypač jos lyderį patriarchą Kirilą – artimą V. Putino sąjungininką, sveikinusį invaziją į Ukrainą.
ELTA primena, kad balandį ES galutinai patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai ir naują sankcijų Rusijai paketą, suteikdama Kyjivui paramą po ilgai trukusio ginčo su Budapeštu ir Bratislava.
Naujas ekonominių sankcijų Kremliui paketas – 20-asis nuo karo pradžios – yra nukreiptas į Rusijos energetikos, bankininkystės ir prekybos sektorius.
