Kaunas kviečia darbdavius pasinaudoti miesto kompensacija įdarbinant jaunimą.

Kaune gyvenamąją vietą deklaravę jaunuoliai nuo 14 iki 19 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais galės iš arčiau susipažinti su darbo rinka. Programa jaunam žmogui padeda lavinti praktinius įgūdžius, stiprinti finansinį raštingumą, ugdyti savarankiškumą ir prasmingai praleisti vasaros sezoną.
Iniciatyvoje dalyvauti galės bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniai, įskaitant ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius jaunuolius. Kiekvienas dalyvis šia galimybe galės pasinaudoti vieną kartą per metus.
„Tai geriausia investicija į jauną žmogų ir kartu į mūsų miesto ateitį. Kuo anksčiau suteiksime galimybes jaunuoliams pažinti darbo kultūrą, tuo drąsiau jie žengs žingsnius tolyn“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Kauno miesto savivaldybė dalinai kompensuos darbo užmokestį, šiais metais tam skirdama 200 tūkst. eurų. Kompensacija vienam jaunuoliui gali būti skiriama iki 2 mėnesių, skaičiuojant faktiškai išdirbtą laiką.
Jos dydis siekia iki 50 proc. minimalios mėnesinės algos ir mokama tuo atveju, jei jaunuolis dirba ne trumpiau nei 10 darbo dienų.
Paraiškas gali teikti Lietuvos respublikoje įsteigtos ir Kaune veiklą vykdančios įmonės, organizacijos ir įstaigos bei individualią veiklą vykdantys asmenys. Vienas darbdavys vienu metu galės įdarbinti iki penkių jaunuolių.
„Kviečiame darbdavius pasinaudoti šia galimybe, nes tai paprastas būdas pritraukti motyvuotus jaunus žmones, kartu prisidedant prie jų augimo“, – kalbėjo Kauno miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė Greta Jorudaitė.
Darbdavių registracija vykdoma per elektroninių paslaugų sistemą: e.paslaugos.lt.
Jei nėra galimybės dokumentus užpildyti elektroniniu būdu, juos galima pateikti raštu ir pristatyti į Kauno miesto savivaldybę, adresu: Laisvės al. 96.
Ranka pildytos formos nepriimamos, o po nustatyto termino pateiktos paraiškos nagrinėjamos nebus.
Paraiškų laukiama iki šių metų gegužės 25 d.
Papildomą informaciją ir registracijos formą rasite: kaunas.lt.
Kilus klausimų, kreiptis į Jaunimo reikalų koordinatorę Gretą Jorudaitę el. paštu: greta.jorudaite@kaunas.lt arba telefonu +370 (615) 82 447.
