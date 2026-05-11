Lietuvoje viešintis K. Budanovas prakalbo apie dialogą su Rusija dėl taikos: Ukraina pasiruošusi

„Kalbant rimtai, jeigu Rusija yra tikrai pasiruošusi rimtai diskutuoti, Ukraina taip pat yra pasiruošusi“, – žurnalistams pirmadienį teigė Lietuvoje viešintis K. Budanovas.
Jo teigimu, Ukraina ne kartą įrodė, jog oficiali jos pozicija – siekti taikos.
„Ukraina daug kartų žodžiais ir veiksmais įrodė, jog siekiame karo baigties ir taikos. Tai yra oficiali Ukrainos pozicija, kurią palaiko ir prezidentas. Mes pasisakome už karo veiksmų nutraukimą“, – kalbėjo Ukrainos prezidento administracijos vadovas.
Susiję straipsniai
„Pasikartosiu, kad taikos siekis nėra silpnybė – tai sveiko proto ženklas“, – pabrėžė K. Budanovas.
Kaip skelbta, pirmadienį Ukrainos prezidento administracijos vadovas susitiko su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu.
Susitikimo metu, pasak R. Kauno, buvo aptarti klausimai, susiję su Ukrainos gynybos pramonės lokalizavimu Lietuvoje, aptarti incidentai, susiję su dronų incidentais Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse.
Volodymyras Zelenskiskaras UkrainojeRusija
Rodyti daugiau žymių