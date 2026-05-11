LŠT pirmininkė: iškelti trys kandidatai į LRT tarybą

„Yra iškelti trys kandidatai. Trečiadienį renkasi komisija, kuri įvertins kandidatų atitiktį (reikalavimams – ELTA), ir ketvirtadienį jau bus paskelbta viešai“, – Eltai po pirmadienį vykusio posėdžio sakė LŠT pirmininkė.
„Kandidatai turi pateikti mūsų tvarkoje numatytus dokumentus – savo raštišką sutikimą ir laisvos formos gyvenimo aprašymą. Komisija iš Švietimo tarybos narių susirinks trečiadienį (…), įvertins kandidatų atitiktį ir ketvirtadienį jau bus paskelbta, kas yra Švietimo tarybos kandidatai“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu LŠT patvirtino į LRT tarybą deleguojamo asmens skyrimo tvarką. Joje numatyta, jog į visuomeninio transliuotojo tarybą skiriamas vienas asmuo, renkamas iš LŠT narių. Kandidatus į LRT tarybą gali siūlyti visi LŠT nariai, jie taip pat gali iškelti ir savo kandidatūrą.
Taip pat pažymima, kad LŠT iš savo narių gali sudaryti komisiją, kuri turėtų įvertinti, ar svarstomas deleguoti kandidatas turi LRT tarybos veiklai būtinas kompetencijas.
Atnaujintoje tvarkoje taip pat akcentuojama, jog LŠT nariai, sutinkantys arba norintys tapti į LRT tarybą deleguojamu atstovu, privalo raštu pateikti savo sutikimą ir laisvos formos gyvenimo aprašymą.
„Sprendimas dėl LŠT atstovo į LRT tarybą priimamas posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma atviru balsavimu“, – numatoma atnaujintoje tvarkoje.
Tais atvejais, kai yra keli kandidatai, laimi surinkęs daugiausiai balsų, o jei surenkamas vienodas balsų skaičius, lemiamą reikšmę turi pirmininko balsas.
ELTA primena, kad į LRT tarybą po keturis asmenis skiria prezidentas, Seimas ir visuomeninės organizacijos.
Vyskupų konferencija į LRT tarybą deleguos Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės patarėją Ramutę Ruškytę. Pagal šiuo metu galiojantį LRT įstatymą visuomeninio transliuotojo tarybos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės, Radijo ir televizijos komisijos nariai, taip pat asmenys, sutartiniais ryšiais susiję su radijo ar televizijos stotimis, taip pat dirbantys LRT, todėl R. Ruškytė atsisako politinio pasitikėjimo pareigų.
Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybą deleguoja literatūros vertėjų sąjungos pirmininkę Daivą Daugirdienę.
Be to, balandžio viduryje į LRT tarybą prezidento Gitano Nausėdos deleguotas Giedrius Jucevičius pranešė atsistatydinantis. Šalies vadovas tuomet teigė ketinantis į jo vietą skirtį tokį asmenį, kuris nebūtų susijęs su politinėmis partijomis. G. Jucevičiaus kadencija turėjo trukti iki 2030 m. gegužės 12 d.