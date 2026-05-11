Lietuvos dienaAktualijos

Naujai politinei jėgai pavadinimo ieškantis I. Vėgėlė sulaukė ir pikantiškų pasiūlymų

2026 m. gegužės 11 d. 07:55
Lrytas.lt
Seimo narys Ignas Vėgėlė pasišovė suburti naują politinę jėgą ir pakvietė savo sekėjus pasiūlyti jai pavadinimą.
Daugiau nuotraukų (7)
„Kviečiu siūlyti pavadinimą!
Į Seimą atėjau su aiškiu tikslu – keisti politinę sistemą taip, kad žmogus būtų išgirstas, o pilietinė Tauta įgytų realią galimybę įtakoti politinius sprendimus. Šiam tikslui mano ir kelių bendraminčių Seime galių neužtenka. Lietuvos – kuri išliktų laisva ir taiki, taptų visiems vienodai teisinga, kurioje augtų mūsų Tauta, išsaugojusi kalbą ir kultūrą – ateitis gali būti sukurta tik visų mūsų bendromis pastangomis. Kaip gyva Tautos valios išraiška.
Įgyvendinu Pilietinėje konferencijoje Kaune Jūsų pavedimą ir įpareigojimą – pradedu Telkties kelionę po Lietuvą. Jau rytoj paskelbsiu pirmuosius miestus. Kviesiu telktis naujam judėjimui – organizacijai, į kurią kviesime burtis visus drąsius, sąžiningus, esminių politinių permainų Lietuvai siekiančius ir tradicinėmis vertybėmis besivadovaujančius bendraminčius. Užteks kalbų – ruoškimės realiems pokyčiams!

I. Vėgėlė, A. Mazuronis, L. Kontrimas: ar „Vėgėlės partija“ neįstrigs dumble?

Kviečiu prisidėti prie artėjančių permainų kiekvieną Jūsų: komentaruose pasidalinkite savo siūlomais pavadinimais naujam Telkties judėjimui Lietuvoje. Visas idėjas atidžiai perskaitysiu ir analizuosiu. O penki kūrybiškiausi ir labiausiai įkvepiantys pasiūlymai – su autorių sutikimu – bus specialiai pagerbti.
Laukiu jūsų minčių. Kartu galime daug!“ – feisbuke rašė I. Vėgėlė.
Susiję straipsniai
Naujausia apklausa: gyventojai labiausiai pasitiki G. Nausėda, toliau rikiuojasi A. Tapinas ir R. Žemaitaitis

Naujausia apklausa: gyventojai labiausiai pasitiki G. Nausėda, toliau rikiuojasi A. Tapinas ir R. Žemaitaitis

Ignas Vėgėlė palieka LVŽS frakciją

Ignas Vėgėlė palieka LVŽS frakciją

Iš valstiečių išprašytiems I. Vėgėlei ir R. J. Jankūnui gali tekti atremti rimtą iššūkį: „Ganėtinai įdomios perspektyvos“

Iš valstiečių išprašytiems I. Vėgėlei ir R. J. Jankūnui gali tekti atremti rimtą iššūkį: „Ganėtinai įdomios perspektyvos“

Pats įrašas sulaukė daugiau kaip 2 tūkst. patiktukų.
Per keletą dienų komentaruose internautai pateikė nemažai pasiūlymų. Kai kurie jų – rimti, kai kurie – ironiški.
Kodėl I. Vėgėlė turėjo išbėgti iš koalicijos derybų: kadruose – momentas, kai pamatė apgadintą automobilį
Pateikiame dalį originaliausių:
  • Tiesa ir šviesa
  • Aukštas ir gražus
  • Žemė nebūtinai apvali
  • Vieningas Lietuvos permainų frontas
  • Tautos valia
  • Tautos sąjunga
  • Bottom feeders suplauka – laisvę pelkiu dumblui
  • Tautos gėda
  • Pilietininkai
  • Vyčio Lietuva
  • Santarvės judėjimas
  • Keiskime Lietuvą
  • Demokratijos garantas
  • Žuvų partija
  • Vienybės forumas
  • Vienybė težydi
  • Lietuvos reformų partija
  • AŠ – LIETUVA !!!
  • Gyvybės langelis
  • Atšaukimo partija
  • Lietuvos Pilietinės Iniciatyvos Sąjūdis
  • Pasijuokim iš Lietuvos
  • Ne konservatorių (nekonservatorių) partija
  • Teisinga Tautos Lietuva
  • Duok ranką – valstieti!
  • Klestinti Lietuva
  • Santaros Sąjunga
  • Telktis-Teisinga Lietuva
  • Melagių ir išverstaskūrių susivienijimas
  • Sutelktinio populizmo partija
  • Dugninė
  • Spiningas
  • Plūdinė
  • Lietuvos Viltis
  • VĖgėlės PLAnas – VĖPLA
  • Lietuvos jėga
  • Respublikos partija
  • Ždūnų partija
  • Judėjimas „Pirmyn“
  • Politinių lavonų partija
  • Titanikas
  • Lietuvos tautinė telktis (LTT)
  • Pabandom iš naujo
  • Dugno partija Lietuvos dugniniai
  • Mūsų kelias
  • Brolių ir seserų partija
  • Vienam gale kablys
  • Už viską, kas gera – prieš viską, kas bloga
  • Slidūs žalčiai
  • Tautos balso platforma
  • Po akmeniu
  • Nevilties šviesa
  • Neries paštetas
  • Visų Atsilupusių ir Teistų Asociacija – VATA
  • Atgimimas
Ignas Vėgėlėpolitinė partijapavadinimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.