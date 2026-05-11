Naujai politinei jėgai pavadinimo ieškantis I. Vėgėlė sulaukė ir pikantiškų pasiūlymų

„Kviečiu siūlyti pavadinimą!
Į Seimą atėjau su aiškiu tikslu – keisti politinę sistemą taip, kad žmogus būtų išgirstas, o pilietinė Tauta įgytų realią galimybę įtakoti politinius sprendimus. Šiam tikslui mano ir kelių bendraminčių Seime galių neužtenka. Lietuvos – kuri išliktų laisva ir taiki, taptų visiems vienodai teisinga, kurioje augtų mūsų Tauta, išsaugojusi kalbą ir kultūrą – ateitis gali būti sukurta tik visų mūsų bendromis pastangomis. Kaip gyva Tautos valios išraiška.
Įgyvendinu Pilietinėje konferencijoje Kaune Jūsų pavedimą ir įpareigojimą – pradedu Telkties kelionę po Lietuvą. Jau rytoj paskelbsiu pirmuosius miestus. Kviesiu telktis naujam judėjimui – organizacijai, į kurią kviesime burtis visus drąsius, sąžiningus, esminių politinių permainų Lietuvai siekiančius ir tradicinėmis vertybėmis besivadovaujančius bendraminčius. Užteks kalbų – ruoškimės realiems pokyčiams!
Kviečiu prisidėti prie artėjančių permainų kiekvieną Jūsų: komentaruose pasidalinkite savo siūlomais pavadinimais naujam Telkties judėjimui Lietuvoje. Visas idėjas atidžiai perskaitysiu ir analizuosiu. O penki kūrybiškiausi ir labiausiai įkvepiantys pasiūlymai – su autorių sutikimu – bus specialiai pagerbti.
Laukiu jūsų minčių. Kartu galime daug!“ – feisbuke rašė I. Vėgėlė.
Pats įrašas sulaukė daugiau kaip 2 tūkst. patiktukų.
Per keletą dienų komentaruose internautai pateikė nemažai pasiūlymų. Kai kurie jų – rimti, kai kurie – ironiški.
Pateikiame dalį originaliausių:
- Tiesa ir šviesa
- Aukštas ir gražus
- Žemė nebūtinai apvali
- Vieningas Lietuvos permainų frontas
- Tautos valia
- Tautos sąjunga
- Bottom feeders suplauka – laisvę pelkiu dumblui
- Tautos gėda
- Pilietininkai
- Vyčio Lietuva
- Santarvės judėjimas
- Keiskime Lietuvą
- Demokratijos garantas
- Žuvų partija
- Vienybės forumas
- Vienybė težydi
- Lietuvos reformų partija
- AŠ – LIETUVA !!!
- Gyvybės langelis
- Atšaukimo partija
- Lietuvos Pilietinės Iniciatyvos Sąjūdis
- Pasijuokim iš Lietuvos
- Ne konservatorių (nekonservatorių) partija
- Teisinga Tautos Lietuva
- Duok ranką – valstieti!
- Klestinti Lietuva
- Santaros Sąjunga
- Telktis-Teisinga Lietuva
- Melagių ir išverstaskūrių susivienijimas
- Sutelktinio populizmo partija
- Dugninė
- Spiningas
- Plūdinė
- Lietuvos Viltis
- VĖgėlės PLAnas – VĖPLA
- Lietuvos jėga
- Respublikos partija
- Ždūnų partija
- Judėjimas „Pirmyn“
- Politinių lavonų partija
- Titanikas
- Lietuvos tautinė telktis (LTT)
- Pabandom iš naujo
- Dugno partija Lietuvos dugniniai
- Mūsų kelias
- Brolių ir seserų partija
- Vienam gale kablys
- Už viską, kas gera – prieš viską, kas bloga
- Slidūs žalčiai
- Tautos balso platforma
- Po akmeniu
- Nevilties šviesa
- Neries paštetas
- Visų Atsilupusių ir Teistų Asociacija – VATA
- Atgimimas