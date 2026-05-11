Prie Vyriausybės surengtos institucijų pratybos: I. Ruginienė nuvesta į saugią patalpą

Kaip žurnalistams sakė Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis, pratybų metu tikrinama, kaip tarnybos reaguotų, jei įvyktų sprogimas, tektų evakuoti žmones.
„Buvo scenarijus kompleksinis. Kaip sakoma, bėda viena nevaikšto: sprogimas, gaisro pavojus, žmonių evakuacija ir sužeistųjų gelbėjimas“, – kalbėjo E. Bingelis.
Anot jo, pratybose dalyvavo ir tuo metu Vyriausybėje buvusi Ministrų kabineto vadovė I. Ruginienė.
„Šitų pratybų akcentas buvo, kad premjerė yra Vyriausybės kanceliarijoje ir kaip atitinkamai reaguoja į tai visos tarnybos, o svarbiausia – Vadovybės apsaugos tarnyba. Pirmam incidentui nutikus, tai yra sprogimui, Vadovybės apsaugos tarnyba išsikvietė premjerę ir ją nuvedė į saugią patalpą“, – dėstė Vyriausybės kancleris.
Jis tvirtino, kad kaip ir po kiekvienų pratybų, po visos jose dalyvavusios tarnybos sės aptarti rezultatus.
„Po visų pratybų organizuojamas bendras aptarimas, kuris yra skirtas įvardinti išmoktas pamokas. Po visų pratybų turime tam tikrus atnaujinimus, kad tie mūsų planai, kurie paruošti tokioms situacijoms spręsti, nebūtų popieriniai, o būtų faktiniai pataisymai, kurie užtikrintų, kad mūsų procedūros būtų realios ir veikiančios“, – komentavo E. Bingelis.
Vyriausybės kancleris teigė, kad ateityje planuojama surengti pratybas, kuriose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas žurnalistams pasakojo, kad pratybų prie Vyriausybės metu buvo itin svarbu įvertinti, kaip žmonės elgsis iki tarnybų pajėgų atvykimo. Iki atvykstant pareigūnams, anot K. Aginto, galima atlikti ne vieną veiksmą, siekiant sumažinti galimai patirtą žalą, pavyzdžiui, kilus gaisrui.
„Į šį įvykį buvo sutelkti šeši gaisriniai automobiliai, keturi buvo skirti gaisrų gesinimui ir žmonių gelbėjimui, vienas buvo automobilinės kopėčios, kurios buvo panaudotos žmonių nukėlimui nuo pastato aukšto, ir štabo automobilis institucijų darbams koordinuoti. Viskas vyko pakankamai sklandžiai“, – apie ugniagesių dalyvavimą pratybose kalbėjo PAGD direktoriaus pavaduotojas.
Pasak K. Aginto, pratybų metu susidurta ir su netikėta situacija, kai vienas iš gaisrinių automobilių, atvykusių į pratybas, turėjo išvykti, kadangi buvo gautas pranešimas apie realų įvykį. Bet tai, anot PAGD direktoriaus pavaduotojo, ugniagesiams tinkamai sudalyvauti pratybose nesukliudė.
K. Agintas, aptardamas pratybų rezultatus, užsiminė, kad šiuo atveju Vyriausybės darbuotojai galėjo informaciją atvykusiems ugniagesiams apie susidariusią situaciją perduoti greičiau.
„Svarbus etapas yra objekto darbuotojų veiksmai. Manytume, kad pirmuoju etapu turėtų objekto atstovai pasitikti ugniagesius, kad taupytume laiką, kad kuo greičiau sužinotume, kas įvyko, kur įvyko ir kokia yra dabartinė situacija. (...) Tas ir buvo padaryta, tik gal šiek tiek užtrukdo“, – komentavo PAGD direktoriaus pavaduotojas.
Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila žurnalistams sakė, kad institucijos pratybų metu savo darbą atliko gerai.
„Bet, kaip visuomet, yra tobulintinų dalykų. Žinoma, didžiausias iššūkis per visas pratybas visoms institucijoms yra tinkamas dalinimasis informacija ir bendradarbiavimas. Tai, kaip tas vyko, kaip kiti dalykai vyko, įsivertinsime po to“, – kalbėjo M. Draudvila.
Pratybose dalyvavo ugniagesiai, policininkai, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai ir kitų tarnybų atstovai.
Pratybas koordinavo Vyriausybės kanceliarija ir Nacionalinis krizių valdymo centras.
