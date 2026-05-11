Prienų mero A. Vaicekausko „čekiukų" byla: išvyko į Kėdainius, kurą pirko Kauno rajone

Tai paaiškėjo Alytaus rajono apylinkės teisme, pirmadienį nagrinėjant mero „čekiukų“ bylą.
A. Vaicekauskui šioje byloje yra pareikšti kaltinimai dėl galimo sukčiavimo, piktnaudžiavimo bei dokumentų suklastojimo ir disponavimu jais.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu A. Vaicekauskas, eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, suklastojo 17 tarybos nario išlaidų ataskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Įtariama, kad A. Vaicekauskas už įsigytą dyzeliną išlaidas kai kuriais atvejais apmokėjo kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis, kuras taip pat buvo pirktais ir grynaisiais pinigais.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, kaip įtariama, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo apie 1 113 eurų, priklausiusių Prienų rajono savivaldybės administracijai. A. Vaicekauskas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
Per posėdį pirmadienį prokuroras Darius Valkavičius paskelbė, kad savivaldybės dokumentuose rašoma, jog meras tarnybiniu savivaldybės automobiliu „Škoda Superb“ iš Prienų išvyko į Kėdainius. Užfiksuota, kad išvyka truko nuo 8 iki 15 valandos, tačiau 10 valandą 25 minutės meras už 88 eurus 46 centus grynaisiais Kauno rajone, Ilgakiemio kaime, esančioje degalinėje įsigijo kuro.
„Kaip būdamas Kėdainiuose jūs pylėtės kurą Kauno rajone?“, – stebėjosi prokuroras.
Prokuroro paskelbtuose duomenyse tokių kuro pylimo atvejų buvo ir daugiau.
Kelionės lapuose buvo parašyta, kad nuo 10 iki 22 valandos Prienų meras su tuo pačiu savivaldybės automobiliu lankėsi Kaune, tačiau 18 valandą 20 minučių jis kažkodėl įsigijo kuro už 60 eurų.
„Kelionės lape nurodytas laikas neatspindi mano darbo laiko. Gal buvo koks tarpas, kai galėjau padaryti tai (užsipilti kuro – ELTA)“, – aiškino A. Vaicekauskas.
Buvo atvejų, kai meras deklaravo, kad buvo išvykęs tarnybiniu transportu nuo 13 iki 17 valandos, tačiau 14 valandą 45 minutės įsigijo kuro už daugiau nei 82 eurus.
„2022 metų gruodžio 19 dieną fiksuota kelionė su „Škoda Superb“ nuo 14 iki 21 valandos, maršrutu Prienai – Kaunas. 20 valandą 46 minutės deklaravote 30 eurų kuro išlaidas. Paaiškinkit tai, prašau“, – sakė prokuroras.
Meras tikino, kad dirbo tikrai ne pagal vairuotojo užpildytą kelionės lapą.
Teisėja Inga Liubinienė kaltinamojo teiravosi, ar vairuotojas dirbo tiek pat valandų, kiek nurodyta kelionės lapuose.
„Man priskirto transporto neturėjau, yra administracijos transportas, dažniausiai su vairuotoju naudojausi. Aš dažnai su žmonėmis susitinku, kai reikia į didžiuosius miestus nuvažiuoju“, – teisme pasakojo meras.
A. Vaicekauskas tikino, kad dažnai su savo komanda važinėjo ir sprendė įvairias Prienų rajono gyventojų problemas susijusias su gyvenimu soduose, neremontuotais keliais, kaimynų ginčus dėl žemės ribų ir pan.
„Mano telefonas viešas, aš visada atsiliepiu, o jei ne – perskambinu“, – sakė meras ir tikino, kad su gyventojais susitikdavo ir po darbo, taip pat savaitgaliais.
Išklausiusi tokius mero pasakojimus, teisėja I. Liubinienė teiravosi, ar merui likdavo laiko ūkio reikalams. A. Vaicekauskas yra stambus ūkininkas.
Kaltinamasis atsakė, kad ūkiui samdo žmones, jam pačiam dirbti nereikia.
Ankstesniame posėdyje liudijo socialdemokratė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, ji pasakojo, kad ji ir jos sutuoktinis pasakojo paveždavo merą.
„Jūratė buvo vienas artimiausių komandos narių, ji pati norėjo daryti politine karjerą“, – bendravimą su J. Zailskiene prisiminė meras.
Tuo metu teisėją I. Liubinienę stebino politikų pavežėjimo procesas ir kaip tiek daug socialdemokratų vienu metu tilpdavo į J. Zailskienės tuomet naudotą automobilį „Toyota Yaris“.
„Kodėl tie žmonės jus vežė? Mažutis Zailskienės automobilis ir Sinkevičiūtės ne iš didžiųjų? Kodėl rinkotės tokį keliavimo būdą?, – stebėjosi teisėja.
Meras sakė, kad komandos nariai siūlė jam pailsėti nuo vairavimo, todėl siūlėsi jį pavežti. Teisėjos minėta Roma Sinkevičiūtė yra Prienų rajono savivaldybės darbuotoja, jos kortele taip pat buvo apmokėtas mero įsigytas kuras. A. Vaicekauskas tikino, kad savo komandos nariams išlaidas už kurą vėliau grąžindavo grynaisiais pinigais.
Teisiamas meras jaučia apmaudą
Anksčiau meras savo „čekiukų“ byloje jokių paaiškinimų nedavė. Tačiau dabar sutiko duoti parodymus teismui.
„Man apmaudu, kad tenka varstyti teismo duris dėl pareikštų kaltinimų“, – sakė ketvirtą kadenciją einantis Prienų rajono vadovas.
A. Vaicekauskas teigė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos reglamentas, kuris ir nustatė išmokų tvarką, ne viską aiškiai apibrėžė, todėl iš dėl neapibrėžtumo.
„Nei siekiau, nei norėjau, nei dariau žalos savivaldybei. Taupiau jos resursus“, – tikino meras.
A.Vaicekauskas nurodė, kad didelių išlaidų savivalda patyrė per COVID–19 pandemijos laikotarpį. Tuomet savivaldybės vairuotojui buvo įdarbinti pagalbai per pandemiją, o vėliau Rusijai užpuolus Ukrainą, karo pabėgėlių Lietuvoje teikiamai pagalbai realizuoti.
„Ieškojau būdų, kaip nenutraukti bendravimo su žmonėmis. Byloje minimų pažeidimų nepadariau. Nebuvo svetimų kortelių – mano komandos narių kortelės. Būnant meru nepakanka vieno žmogaus darbo, tie paminėti žmonės ir buvo mano komandos nariai. Kad tarnybiniu automobiliu naudojausi ir tarsi tuo metu pyliausi kurą – vairuotojas dažnai atlikdavo mano pavedimus, veždavo dokumentus, dovanas. Visi atvejai pateisinamai mano veikloje“, – sakė meras.
Jis teigė, kad reglamentas nedraudė kuro užpylimui naudoti artimo žmogaus kortelės. Byloje yra nustatyta atvejų, kad už A. Vaicekausko kurą buvo sumokėta sutuoktinės kortele ir vėliau gautos išmokos.
„Visą kadenciją dirbau sąžiningai. Gaila, kad taip nutiko“, – teisme kalbėjo meras.
Per kadenciją 2019–2023 m. A. Vaicekauskas kurui išleido daugiau nei 11 tūkst. eurų.
Iš pradžių jis grąžino 1,4 tūkst. eurų, paskui – 3,6 tūkst.
Jis sakė šiuos pinigus grąžinęs „dėl šventos ramybės“ – mero kuro išlaidomis tuomet jau susidomėjo prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius. Šio skyriaus prokurorai išlaidas išieško civiline tvarka.
Prienų rajone gyvena apie 24 tūkst. gyventojų, savivaldybės plotas siekia 1 031 km2.