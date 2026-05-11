R. Kaunas: Lietuva kviečiasi Ukrainos specialistus konsultacijoms dėl kovos su įskrendančiais dronais

„Pagrindinis mūsų tikslas – priešdroninės oro gynybos sprendimai. Čia ekspertus parinks mūsų kariuomenė, bus jų matymas ir Ukrainos – ko konkrečiai mums reikia, kad mes galėtume aiškiau ir tikslingiau stiprinti savo gynybą“, – pirmadienį žurnalistams teigė R. Kaunas.
„Dabar viskas yra procese. Ir Ukrainos pusėje turi būti datos, pagal jų galimybes. Mūsų interesas kuo anksčiau, tuo geriau“, – teigė jis.
Tiesa, pirmadienį ministras susitiko su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovu Kyrylu Budanovu. Anot R. Kauno, Ukraina apgailestauja, kad dronai, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių, pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę.
Susiję straipsniai
„Ukraina apgailestauja, kad dronai, paveikti rusų elektroninės kovos priemonių, pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Tikrai buvo išreikštas apgailestavimas, bet mes visi puikiai suprantame, kad jei Rusija sustabdytų karą šiandien – tie dronai nebeskraidytų“, – po susitikimo sakė ministras.
Kaip skelbta, Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę.
Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pranešė LETA, kad ketvirtadienį, apie 3.30 val. ryto pagalbos tarnyba gavo kelis pranešimus apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rezeknės miesto Komunala gatvėje. Atvykę į vietą, ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, tačiau buvo imtasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti.
Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienitiškos kilmės bepiločiai orlaiviai pakartotinai įskris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai.
Po šio incidento krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)karas Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių