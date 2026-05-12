G. Nausėda renkasi tarp kelių kandidatų į G. Jucevičiaus vietą LRT taryboje

„Tarybos nariai neišlaiko spaudimo. Taip atsitiko, kad reikia žvalgytis naujo tarybos nario, turiu keletą kandidatūrų. Kol nepasirinkau vienos iš jų, nėra prasmės kalbėti. Kada pasirinksiu, tada ir pranešiu“, – žurnalistams Vilniuje antradienį teigė G. Nausėda.
Į LRT tarybą po keturis asmenis skiria prezidentas, Seimas ir visuomeninės organizacijos.
Balandžio viduryje G. Jucevičiui pranešus apie atsistatydinimą, šalies vadovas teigė ketinantis į jo vietą skirtį tokį asmenį, kuris nebūtų susijęs su politinėmis partijomis. G. Jucevičiaus kadencija turėjo trukti iki 2030 m. gegužės 12 d.
Tuo metu vertindamas praėjusią savaitę pasirodžiusias Venecijos komisijos išvadas, šalies vadovas tikino, kad jose išsakytos geros pastabos.
„Tos pastabos tikrai yra geros pastabos, jos tikrai vertos atsižvelgti“, – dėstė jis.
Praėjusį trečiadienį Seimo Kultūros komitetas baigė svarstyti likusius parlamentarų užregistruotus pasiūlymus visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projektui. Šią savaitę planuojama patvirtinti galutinę išvadą.
Iš viso darbo grupės parengtam įstatymo projektui buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų pasiūlymų, taip pat apie 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų. Taip pat daugiau nei 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
LRT įstatymo pakeitimus Kultūros komitetas pradėjo svarstyti balandžio viduryje.
Buvo nuspręsta pakoreguoti LRT misijos apibrėžimą, sutrumpinti Tarybos narių kadenciją – ji truktų ne šešerius, o ketverius metus. Taip pat nutarta įvesti konkrečias kompetencijas kandidatams į Tarybą, vykdyti narių atranką.
Komitetas nepritarė grupės parlamentarų siūlymui naują įstatymą papildyti nuostata, jog visuomeninis transliuotojas sudarytų viešųjų paslaugų sutartį su Vyriausybe.
Taip pat bendru komiteto narių sutarimu buvo atmestas siūlymas apriboti kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą kuriant turinį LRT.
Naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Komisija ragina atlikti išsamią analizę bei pabrėžia, kad pokyčiai, susiję su generalinio direktoriaus atleidimu, turėtų būti taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams.
Seimo opozicijos atstovai siūlė nukelti įstatymo nuostatos, reglamentuojančios visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimą nepasibaigus kadencijai, įsigaliojimą iki 2028 metų. Tačiau galiausiai komitete nuspręsta palikti darbo grupės parengtose LRT įstatymo pataisose numatytus terminus nepakeistus. Dėl to naujoji tvarka galėtų būti taikoma ir dabartinei nacionalinio transliuotojo vadovei.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.