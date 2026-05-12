Incidentas dėl nuplėšto plakato: viename tyrime K. Andrijauskui pareikšti įtarimai, kitame jis nukentėjusysis

2026 m. gegužės 12 d. 11:53
Gytis Pankūnas
Teisėsauga toliau tiria kovą Vilniuje įvykusį incidentą, po kurio policija sulaikė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto (VU TSPMI) docentą Konstantiną Andrijauską. Dėl šio įvykio atliekami du ikiteisminiai tyrimai, kurių viename politologui pareikšti įtarimai, o kitame jis yra nukentėjusysis.
Policija anksčiau pranešė, kad minint Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniuje vyras suplėšė plakatą, kuris buvo pakabintas ant Mikalojaus Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Plakatas buvo su užrašu „Lietuva lietuviams“. Anot teisėsaugos, minėtas vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė. Vėliau buvo patvirtina, kad plakatą suplėšė VU TSPMI docentas K. Andrijauskas, jį policija buvo sulaikiusi.
Po šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas K. Andrijausko atžvilgiu dėl viešosios tvarkos pažeidimo, politologui buvo pareikšti įtarimai, skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šiame tyrime vienas asmuo (gim. 1986 m.) pripažintas nukentėjusiuoju.
Šį ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Gaudentas Balčiūnas Eltai sakė, kad tyrimas artėja prie baigiamosios stadijos.
„Manau, kad taip, tyrimas eina į baigiamąją stadiją. Šiai dienai reikia tik sulaukti specialistų išvadų“, – teigė prokuroras.
Jis tiksliau neįvardijo, kokių konkrečiai išvadų laukiama, bet užsiminė, kad jos susijusios su asmens sveikatos būkle.
Po incidento dėl suplėšyto plakato į teisėsaugą kreipėsi ir pats K. Andrijauskas. Po jo kreipimosi pradėtas kitas ikiteisminis tyrimas – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo ir dėl neteisėto laisvės atėmimo.
Šį tyrimą kuruojantis Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Mantas Januškevičius Eltai sakė, kad K. Andrijauskas buvo apklaustas ir tyrime pripažintas nukentėjusiuoju.
„Jis yra pripažintas nukentėjusiuoju“, – sakė prokuroras.
Anot jo, atliekant tyrimą, kol kas įtarimai niekam nėra pareikšti.
Politologas pripažino suplėšęs plakatą, tačiau neigia smurtavęs
Asociacijos „Šeima Tauta Valstybė“ vadovas Raimondas Šimaitis socialiniuose tinkluose skelbė, kad kovo 11-ąją K. Andrijauskas Vilniuje nuplėšė patriotišką tentą su Vincu Kudirka nuo Čiurlionio tilto prie Vingio parko, kur grupė žmonių, laikančių Lietuvos vėliavas, šventė Kovo 11-osios šventę, o juos pačius apšaukė ekstremistais ir puolė stumdyti ten buvusius nepilnamečius, kurie bandė neleisti atlikti neteisėtų veiksmų.
Be to, pasak R. Šimaičio, sulaikomas VU TSPMI docentas sumušė vieną asmenį, pastarasis dėl patirtų sužalojimų buvo išvežtas į greitosios pagalbos ligoninę. R. Šimaitis taip pat paviešino medicininius duomenis apie nukentėjusiajam suteiktą medikų pagalbą.
Tuo metu K. Andrijauskas socialinio tinkle „Facebook“ paskelbė, kad jis nuo viaduko nuplėšė plakatą su užrašu „Lietuva lietuviams“, bet neigė smurtavęs prieš žmones. Politologas taip pat neigė vartojęs necenzūrinius žodžius.
„Taip – kovo 11 dienos popietę nutraukiau ant netoli mano namų, esančio Čiurlionio g., viaduko buvusį plakatą su užrašu „Lietuva lietuviams“. Šiame etape žinotina tai, kad laikau šį lozungą radikaliu ir ekstremistiniu, kadangi jame matau neapykantos kalbą ir tautinės nesantaikos kurstymą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė K. Andrijauskas.
Internete taip pat paskelbtas įrašas, kuriame matyti ant žemės gulintis ir antrankiais surakintas K. Andrijauskas. Paskui jį surakintą antrankiais nusiveda pareigūnai.
