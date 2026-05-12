J. Olekas neprieštarauja LSDP lyderio idėjai dėl galimo partijų susitarimo demografijos klausimais

„Aš tikrai neprieštaraučiau. Demografija yra labai svarbus mums visiems klausimas. Yra labai daug įvairių iniciatyvų, jos galėtų pavirsti tokiu tarppartiniu susitarimu. Tą klausimą tikrai reikia kelti ir judėti į priekį“, – žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
Vis tik, politiko teigimu, nuo šių metų pradžios naujagimių skaičius Lietuvoje – išaugęs.
„Galiu pasakyti vieną džiugią naujieną. Po mūsų visų iniciatyvų per sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesius Lietuvoje gimė 227 (kūdikiais – ELTA) daugiau nei pernai. Jeigu bus toks tempas, ačiū jauniems žmonėms, kurie tą dalyką supranta, gal mes grįšime iki 18 tūkst. (naujagimių per metus – ELTA)“, – akcentavo jis.
Susiję straipsniai
Opozicija teigiamai vertina M. Sinkevičiaus užuominas apie galimą partijų susitarimą dėl demografijos krizės
Kaip skelbta, interviu Eltai M. Sinkevičius užsiminė, kad politinėms partijoms gali tekti parengti bendrą sutarimą dėl priemonių, siekiant išspręsti demografinę krizę. Pasak jo, šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema.
„Mūsų kolegos sako, reikia atnaujinti tą partinį susitarimą dėl saugumo ir gynybos. Gerai, galime, čia yra įprastai konservatorių iniciatyva, kad susitarkime. Tačiau susitarkime, ką mes darome su egzistencine valstybine, politine situacija dėl demografijos“, – interviu Eltai teigė M. Sinkevičius.
„Aš manau, kad reikės prie to sėsti ir tartis. Tų iniciatyvų bus: prezidentas siūlys priemones, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlys, ir partijos pasiūlys. Tų priemonių tiek ir tiek yra: ir išmokos, ir vaiko priežiūros pinigai, ir lubos keliamos. Tačiau situacija tai radikaliai, esmingai nesikeičia. O čia yra fundamentali, valstybės egzistencinė tema“, – paklaustas, ar šiuo klausimu reikėtų politinių partijų susitarimo, atsakė jis.
Idėją dėl šio susitarimo teigiamai įvertino ir opozicinių partijų lyderiai.
Kaip skelbta, balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, užtikrinant vienodas galimybes susilaukti vaikų vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms, įveikė pirmąjį balsavimą Seime.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Pernai lapkritį premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Juozas OlekasSeimo pirmininkas
Rodyti daugiau žymių