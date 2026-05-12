Koalicijos partneriai skirtingai vertina LSDP lyderio idėją pasirašyti partijų susitarimą dėl demografijos

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga tikina, kad bendro susitarimo reikia, nes demografijos klausimas yra opi problema. Tuo metu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis svarsto, kad įvairių iniciatyvų galima imtis ir be papildomų susitarimų.
„Manau, kad tikrai reikia. Aš ne kartą esu minėjęs, kad demografijos problema yra tikrai ne mažesnės svarbos negu gynybos klausimas. Jeigu mes tokiais greičiais trauksimės, o aišku, kad panašiai ir bus. Reikia jau dabar pagalvoti, ką darysime, kai reikės pasirūpinti vyresniais žmonėmis, kai jaunų žmonių, kurie mokės mokesčius bus ženkliai mažiau“, – Eltai teigė A. Veryga.
„Tikrai reikėtų bendro sutarimo, matymo. Čia būtų gera mintis“, – akcentavo jis.
Susiję straipsniai
Politiko teigimu, nors ir ne visais klausimais, bet skirtingų pažiūrų partijos galėtų rasti bendrų sąlyčio taškų demografijos tema.
„Manau, kad rastų. Ne dėl visko, ko gero, sutarsime. Ir dabar matote, kad ne dėl visko sutariame. Bet nelabai rasite žmonių, kurie bandytų neigti, kad bus bėda su pensijomis, mokesčiais, darželiais, sveikatos priežiūra“, – tikino jis.
R. Žemaitaitis: įgyvendinti galima ir be susitarimų
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis sako, kad „aušriečiai“ prie šios iniciatyvos prisidėtų, tačiau turėtų savų sąlygų, kas turėtų atsidurti susitarime.
„Faktas, kad mes prisidėtume. Viena iš sąlygų būtų Lietuvoje drausti abortus, išskyrus, jeigu buvo kriminalinis išžaginimas arba prievartavimo atvejis (...) Pagalbinis apvaisinimas turėtų būti tik susituokusioms poroms arba poroms, skirtingų lyčių, kurios yra registravusios savo partnerystę“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
Vis tik, politikas svarstė, kad sprendimus dėl demografijos galima priimti ir be papildomų susitarimų.
„Galėtų rasti, tik klausimas, kiek gali turėti įtakos toks sprendimas. Tų susitarimų mes turime ir švietime, ir kitur, labai daug susitarimų yra prisirašyta. Labai paprastas dalykas, ar paskui jų laikysimės, įgyvendinsime? Manau, kad ir be susitarimų būtų galima šitą dalyką daryti“, – dėstė R. Žemaitaitis.
„Sprendimai yra daromi čia ir dabar. Jau ir dabar galėjome (juos padaryti – ELTA). (...) Čia nereikia susitarimo, paimkime sprendimą (uždrausti abortus – ELTA) ir turėsime situaciją“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, interviu Eltai M. Sinkevičius užsiminė, kad politinėms partijoms gali tekti parengti bendrą sutarimą dėl priemonių, siekiant išspręsti demografinę krizę. Pasak jo, šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema.
„Mūsų kolegos sako, reikia atnaujinti tą partinį susitarimą dėl saugumo ir gynybos. Gerai, galime, čia yra įprastai konservatorių iniciatyva, kad susitarkime. Tačiau susitarkime, ką mes darome su egzistencine valstybine, politine situacija dėl demografijos“, – interviu Eltai teigė M. Sinkevičius.
„Aš manau, kad reikės prie to sėsti ir tartis. Tų iniciatyvų bus: prezidentas siūlys priemones, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlys, ir partijos pasiūlys. Tų priemonių tiek ir tiek yra: ir išmokos, ir vaiko priežiūros pinigai, ir lubos keliamos. Tačiau situacija tai radikaliai, esmingai nesikeičia. O čia yra fundamentali, valstybės egzistencinė tema“, – paklaustas, ar šiuo klausimu reikėtų politinių partijų susitarimo, atsakė jis.
Idėją dėl šio susitarimo teigiamai įvertino ir opozicinių partijų lyderiai.
Kaip skelbta, balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, užtikrinant vienodas galimybes susilaukti vaikų vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms, įveikė pirmąjį balsavimą Seime.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Pernai lapkritį premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)koalicija
Rodyti daugiau žymių