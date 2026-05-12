M. Sinkevičius šiemet inicijuos nacionalinį partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos

„Pasakysiu paprastai: gimstamumas nėra tik statistika. Tai Lietuvos išlikimo klausimas. Galime mėtytis pavieniais pažadais ir lenktyniauti, kas pasiūlys daugiau, bet Lietuvai reikia ne chaoso, o aiškios, ilgalaikės ir mokslu pagrįstos strategijos. Todėl dar šiemet inicijuosiu nacionalinį visų partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos krizės. Ne metams ar dvejiems, o dešimtmečiams, nes investicijos į vaikus ir šeimas yra investicijos į Lietuvos ateitį“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį rašė M. Sinkevičius.
Anot M. Sinkevičiaus, nors per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje gimė daugiau naujagimių nei pernai, tik šio skaičiaus išspręsti demografijos krizės – nepakanka.
„Per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje gimė 227 naujagimiais daugiau nei pernai. Tai geras signalas, tačiau suprantama, kad vieno gero skaičiaus neužtenka – demografinės krizės taip neišspręsime. Opozicija, kaip visada, skubės menkinti kiekvieną gerą žinią, tačiau 227 daugiau gimusių naujagimių yra signalas, kurio negalima ignoruoti. Užuot viską neigus, metas kalbėti apie tai, kaip šeimoms padėti dar labiau“, – rašė M. Sinkevičius.
„Todėl socialdemokratai įsipareigojo ir toliau gerinti sąlygas kurti šeimas ir auginti vaikus Lietuvoje. Be jau galiojančių ir pernai priimtų paskatų, nuo birželio įsigalioja sprendimai, kurie palies dešimtis tūkstančių šeimų“, – nurodė jis.
Apie iniciatyvą dėl galimo partijų susitarimo demografijos klausimais LSDP lyderis užsiminė praėjusią savaitę. Interviu Eltai politikas teigė, kad šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį teigė neprieštaraujantis tokiai M. Sinkevičiaus idėjai. Pasak parlamento vadovo, demografija yra itin svarbus klausimas, todėl parlamento vadovo nuomone, šiuo klausimu būtų galima pasiekti susitarimą tarp skirtingų partijų.
Tuo metu koalicijos partneriai skirtingai vertina šią iniciatyvą. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis Eltai sakė, kad „aušriečiai“ prie šios iniciatyvos prisidėtų, bet turėtų savų sąlygų, kas turėtų atsidurti susitarime. Politikas taip pat svarstė, kad sprendimus dėl demografijos galima priimti ir be papildomų susitarimų.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga tikino, kad bendro susitarimo reikia, nes demografijos klausimas yra opi problema.
Kaip skelbta, balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, užtikrinant vienodas galimybes susilaukti vaikų vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms, įveikė pirmąjį balsavimą Seime.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Pernai lapkritį premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.
