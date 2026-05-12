Opozicija ragina LSDP neskubėti prisiimti nuopelnų už padidėjusį gimstamumą

„Socdemai tampa visų nuopelnų prisiskyrimo sau meistrais! (…) Matome dar vieną įrodymą, kad realybė yra tokia, kokia ji yra, o ne kokią ją nori matyti socdemai. Ir žmonės gyvena savo gyvenimus nepaisydami neapibrėžtumo bei skandalų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Bet kuriam, nesipykstančiam su skaičiais, aišku, kad yra 9 mėnesių terminai, o ir sprendimai priimami ne „diskotekoje susipažinus“, tam reikia bent šiek tiek laiko. Bent jau porai susikurti, ką ten kalbėti apie vaikų planavimą. (…) Matome dar vieną įrodymą, kad realybė yra tokia, kokia ji yra, o ne kokią ją nori matyti socdemai. Ir žmonės gyvena savo gyvenimus nepaisydami neapibrėžtumo bei skandalų. „, – įraše akcentavo ji.
Tuo metu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, kad gimstamumo problemai šalyje spręsti trūksta darnios partijų politikos, sprendimų nuoseklumo.
„Mes matome demografiją kaip vieną didžiausių iššūkių šalyje, kuriam trūksta nuoseklios politikos ir, juo labiau, aiškių sprendimų“, – Eltai sakė V. Sinkevičius.
„Siūlyčiau neskubėti sau prisiimti nuopelnų, o, tiesą sakant, parodyti, kad demografija iš tiesų yra šios Vyriausybės prioritetas. Ir pradėti nuo to, kad neskirstytume, ar tie siūlymai yra pozicijos, ar opozicijos“, – akcentavo politikas.
Savo ruožtu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad visuomenė iš valdančiųjų tikisi sprendimų, kurie palengvintų šeimų kasdienybę, o ne „vienkartinių akcijų“.
„Būstas, darbo ir šeimos derinimas, finansinis saugumas, prieinamos paslaugos vaikams – būtent tai turėtų būti demografinės politikos tobulinimo sritys. Šokius palikime Vyriausybės kabinetui“, – viešojoje erdvėje paskelbtame įraše nurodo L. Kasčiūnas.
ELTA primena, kad antradienį parlamento vadovas J. Olekas metų pradžioje išaugusį kūdikių skaičių vadino LSDP rengtų iniciatyvų rezultatu.
„Galiu pasakyti vieną džiugią naujieną. Po mūsų visų iniciatyvų per sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesius Lietuvoje gimė 227 (kūdikiais – ELTA) daugiau nei pernai. Jeigu bus toks tempas, ačiū jauniems žmonėms, kurie tą dalyką supranta, gal mes grįšime iki 18 tūkst. (naujagimių per metus – ELTA)“, – akcentavo jis.
Be to, Seimo pirmininkas patvirtinto, jog pritartų anksčiau LSDP lyderio Mindaugo Sinkevičiaus išsakytai minčiai, kad visoms partijoms gali tekti priimti bendrą sutarimą dėl priemonių, kuriomis būtų sprendžiama demografinė krizė šalyje.
Kaip skelbta, balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, užtikrinant vienodas galimybes susilaukti vaikų vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms, įveikė pirmąjį balsavimą Seime.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Pernai lapkritį premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.
