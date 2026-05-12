Pasak portalo kalbintų parlamentarų, atitinkamų sprendimų dėl savo komandos nario turėtų imtis ir ministrė pirmininkė. Vis tik, vilčių principingiems Vyriausybės vadovės sprendimams opozicija nepuoselėja. Tuo metu premjerės atstovai portalui Lrytas nurodė, kad I. Ruginienė savo vertinimą pateiks tik po to, kai išgirs V. Juknos paaiškinimus.
Kaip rašė naujienų portalas 15min, ministrės pirmininkės visuomeninio konsultanto ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos kanclerio V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ įgyvendina du Europos Sąjungos (ES) lėšomis remiamus projektus, skirtus ūkininkų kompetencijoms gerinti. Už vykdomus mokymus įstaiga turėtų gauti beveik 299 tūkst. eurų europinės paramos.
Dar apie 285 tūkst. eurų už itin panašius mokymus turėtų tekti ir VDU Žemės ūkio akademijai – kaip žinia, nuo pernai lapkričio V. Jukna eina šios Akademijos kanclerio pareigas.
Nors reikalavimai numato, kad mokymuose turi dalyvauti bent 12 klausytojų, portalo žurnalistų duomenimis, dažniausiai seminarų salės lieka tuščios – per kelis mėnesius patikrinus 13 mokymų, klausytojų juose nė karto nebuvo.
Žurnalistų paviešintos aplinkybės kelia rimtų klausimų dėl skaidrumo ir veiklos teisėtumo, pastebėjo portalo Lrytas kalbinti Seimo opozicijos atstovai.
Parlamento Antikorupcijos komisijos pirmininkas, konservatorius Arvydas Anušauskas nurodė siūlysiąs kolegoms pasigilinti į situaciją – į artimiausią posėdį sieks įtraukti klausimą dėl V. Juknos įmonės vykdomų mokymų.
Be to, politikas nurodė, kad jau parengė raštus ir atsakingoms institucijoms – Generalinei prokuratūrai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai – kad šios pagal savo kompetenciją imtųsi vertinti paskelbtą informaciją.
„Aš manau, kad kiekvienas Seimo narys ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas turi teisę kreiptis į institucijas. Aš šiuo atveju kreipiuosi ne tiek informacijos, kiek mėgindamas paskatinti veikimui. Paprastai po tokių viešai paskelbtų tyrimų institucijos turi imtis iniciatyvos be politinio paraginimo – tiesiog imtis iniciatyvos, nes yra viešasis interesas ir jį reikia ginti“, – komentavo A. Anušauskas.
„Aš manau, kad Generalinė prokuratūra turi išsiaiškinti, ar nėra kokių nors didesnių dalykų. Kontrolės buvimas ar nebuvimas, kai vyksta tokie atvejai, irgi yra vienas iš korupcijos požymių. Todėl manau, kad turi aiškintis prokuratūra, jei reikės – paves aiškintis kitoms institucijoms. Taip pat Nacionalinė mokėjimo agentūra – jeigu tai europiniai pinigai, einantys per juos, ar yra kontrolės užtikrinimas, kodėl, vis dėlto, nefiksuoja tokie atvejai“, – tęsė jis.
Už minėtų seminarų ir mokymų tikrinimą atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip rašė 15min, nefiksavo jokių pažeidimų. Tiesa, apie patikras organizatoriai buvo informuoti iš anksto, o tikrinimas vyko tik nuotoliniu būdu.
Tai, jog situacija privalo pasidomėti Seimo Antikorupcijos komisija, sako ir parlamento liberalai.
„Tikrai galvojame, kad Antikorupcijos komisija yra ta vieta, kur turėtų panagrinėti šią istoriją, nes ji atrodo rimtai. Seimo Antikorupcijos komisija galėtų to imtis. Mes su kolegomis jau tą esame aptarę frakcijoje“, – portalui Lrytas komentavo Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Savo ruožtu Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas nurodė, kad jo kolega Kęstutis Mažeika žada inicijuoti diskusijas dėl V. Juknos valdomos įstaigos organizuotų mokymų ir gaunamos ES paramos parlamentiniame Kaimo reikalų komitete.
„Šį rytą frakcijoje vertinome, diskutavome apie tai, kas viešai yra prieinama. Be abejo, tai kelia didelį susirūpinimą, kad tokie dalykai galimai galėjo vykti. Mūsų atstovai skirtinguose Seimo formatuose planuoja imtis iniciatyvos – kalbėjomės su mūsų atstovu Kaimo reikalų komitete, kad jau artimiausiame komiteto posėdyje jis prašys įtraukti tą klausimą į darbotvarkę“, – portalui teigė „Vardan Lietuvos“ vicepirmininkas.
„Taip pat matome pagrindą kreiptis į atitinkamas institucijas, kad būtų pradedami tyrimai, patvirtinantys ir toliau užsiimantys pagal savo kompetenciją tais klausimais“, – sakė L. Savickas.
Premjerės patarėjas: išsamesni vertinimai galės būti pateikti po V. Juknos paaiškinimų
Kaip į informaciją apie jos visuomeninį konsultantą reagavo pati premjerė?
Kiek anksčiau I. Ruginienė situaciją lakoniškai pakomentavo tyrimą atlikusiems 15min žurnalistams: „Turi aiškintis teisėsaugos institucijos, tai tikrai ne mano turėtų būti vertinimas“.
Lrytas kreipėsi komentaro į ministrės pirmininkės atstovus. I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas portalui nurodė, kad paviešinta informacija nėra susijusi su V. Juknos darbu Vyriausybėje. Tačiau, anot jo, V. Juknos bus paprašyta pateikti paaiškinimus.
„Po paskelbto tyrimo p. Juknos bus paprašyta pateikti paaiškinimus. Į tyrime keliamus klausimus pirmiausia turi atsakyti pats p. Jukna, jo paaiškinimų taip pat lauks premjerės komanda.
Jei yra indikacijų dėl galimų teisės pažeidimų, jas taip pat turi įvertinti kompetentingos teisėsaugos institucijos. Išsamesni vertinimai galės būti pateikti gavus p. Juknos paaiškinimus“, – komentare raštu portalui nurodė I. A. Dobrovolskas.
Nesistebi, kad premjerė į situaciją nereaguoja
Opozicijoje dirbantys politikai pabrėžia – tokioje situacijoje visuomeninis konsultantas turėtų nusišalinti arba būti nušalintas. Vis tik, tokių I. Ruginienės sprendimų bent jau kol kas nėra.
Parlamentarų teigimu, viena vertus – tokia ministrės pirmininkės laikysena nė kiek nestebina, mat, pažymi jie, tai nėra pirmas atvejis, kai premjerė vengia bet kokių politinių vertinimų.
„Ta tendencija, kad palaukime tyrimo rezultatų... Bet politikų atsakomybė ir jiems dirbančių asmenų atsakomybė – jeigu yra neišaiškinti tokie užkulisiniai dalykai, kurie kelia papildomų klausimų (tiesą sakant, tokiu atveju keltų ir premjerės atsakomybės klausimą) – tai tie žmonės turi nusišalinti nuo buvimo visuomeniniu patarėju arba būti nušalinti. Šiuo atveju iš premjerės tokių žingsnių nėra. Bet aš matau tiesiog bendrą tendenciją“, – dėstė A. Anušauskas, paklaustas apie premjerės poziciją.
„Tai nėra net ne pirmas, bet gal net ir ne dešimtas kartas, kai nėra politinio vertinimo, o tik sakoma, kad institucijos turi viską išnagrinėti. Ir netgi kai institucijos išnagrinėja ir net kai priima neigiamas išvadas, vis tiek politinių sprendimų nebūna. Tai aš jau net ir lūkesčių neturiu premjerės reakcijoms, kažkokiam principingumui, nes dar nė karto taip nebuvo.
Tai klausimas, kodėl šį kartą turėtų keistis, nes įprastas yra reagavimas nereaguoti, nekomentuoti ir atidėlioti – tikintis, kad vienas skandalas pasimirš prasidėjus kažkokiam kitam“, – savo ruožtu kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Sureagavo Seimo pirmininkas, prezidentas
Į antradienį pasirodžiusį žurnalistinį tyrimą sureagavo ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis nurodė situaciją vertinantis blogai ir vylėsi, kad institucijos pasidomės paviešinta informacija.
„Yra įstatymai, yra tvarkos – jų reikia laikytis“, – antradienį žurnalistams Seime sakė parlamento vadovas.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat dalijosi panašiais vertinimais.
„Jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, vertinu blogai. Tegul tyrimas atsako į visus klausimus, aš manau, kad dabar laikas pačiai premjerei tiesiog atkreipti dėmesį į tai ir susipažinti su informacija iš arčiau“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Ir jeigu tai yra tiesa – tai tikrai nepuošia Vyriausybės kanceliarijos ir dėl to turėtų būti priimti labai aiškūs sprendimai“, – akcentavo jis.