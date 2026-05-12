Po žurnalistiniame tyrime atskleistų skandalingų aplinkybių I. Ruginienė atsisveikina su konsultantu V. Jukna

Apie tai portalui Lrytas patvirtino I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Premjerė priėmė sprendimą nutraukti V. Juknos veiklą ministrės pirmininkės visuomeninio konsultanto pareigose. Šių pareigų jis nebevykdys, kol nebus išsiaiškintos žurnalistiniame tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės“, – komentare raštu nurodė jis.
Kaip rašė naujienų portalas 15min, ministrės pirmininkės visuomeninio konsultanto ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos kanclerio V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ įgyvendina du Europos Sąjungos (ES) lėšomis remiamus projektus, skirtus ūkininkų kompetencijoms gerinti. Už vykdomus mokymus įstaiga turėtų gauti beveik 299 tūkst. eurų europinės paramos.
V. Jukna negaili kritikos K. Navickui: pasigenda glaudesnio bendravimo su žemdirbiais
Dar apie 285 tūkst. eurų už itin panašius mokymus turėtų tekti ir VDU Žemės ūkio akademijai – kaip žinia, nuo pernai lapkričio V. Jukna eina šios Akademijos kanclerio pareigas.
Nors reikalavimai numato, kad mokymuose turi dalyvauti bent 12 klausytojų, portalo žurnalistų duomenimis, dažniausiai seminarų salės lieka tuščios – per kelis mėnesius patikrinus 13 mokymų, klausytojų juose nė karto nebuvo.
Susiję straipsniai
Už minėtų seminarų ir mokymų tikrinimą atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip rašė 15min, nefiksavo jokių pažeidimų. Tiesa, apie patikras organizatoriai buvo informuoti iš anksto, o tikrinimas vyko tik nuotoliniu būdu.
Žurnalistų paviešintos aplinkybės sukėlė rimtų klausimų dėl skaidrumo ir veiklos teisėtumo Seimo opozicijai. Parlamento Antikorupcijos komisijos pirmininkas, konservatorius Arvydas Anušauskas nurodė siūlysiąs kolegoms pasigilinti į situaciją – į artimiausią posėdį sieks įtraukti klausimą dėl V. Juknos įmonės vykdomų mokymų. Politikas nurodė, kad kreipsis ir į Generalinę prokuratūrą bei Nacionalinę mokėjimo tarnybą.
Tuo metu Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ žada kelti klausimus Seimo Kaimo reikalų komitete.
Į antradienį pasirodžiusį žurnalistinį tyrimą sureagavo ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis nurodė situaciją vertinantis blogai ir vylėsi, kad institucijos pasidomės paviešinta informacija.
„Yra įstatymai, yra tvarkos – jų reikia laikytis“, – antradienį žurnalistams Seime sakė parlamento vadovas.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat dalijosi panašiais vertinimais.
„Jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, vertinu blogai. Tegul tyrimas atsako į visus klausimus, aš manau, kad dabar laikas pačiai premjerei tiesiog atkreipti dėmesį į tai ir susipažinti su informacija iš arčiau“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Ir jeigu tai yra tiesa – tai tikrai nepuošia Vyriausybės kanceliarijos ir dėl to turėtų būti priimti labai aiškūs sprendimai“, – akcentavo jis.