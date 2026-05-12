Prezidento patarėja: šiuo metu nematau jokios prasmės atkūrinėti dialogą su Rusija

„Šiuo metu visiškai nematau jokios prasmės atkūrinėti dialogą (su Rusija – ELTA). Atkurti dialogą būtų galima tada, kai Rusija kažką padaro, jog tas dialogas būtų atkurtas, pavyzdžiui, nutraukia karą Ukrainoje, išeina iš Ukrainos teritorijos, baigia šitą karinę avantiūrą“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Skaisgirytė.
„Taip, tada galime kalbėtis. O dabar apie ką kalbėtis? Nematau, apie ką“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, Slovakijos premjeras šeštadienį gynė savo dalyvavimą Antrojo pasaulinio karo minėjimuose Maskvoje ir ragino atnaujinti Europos bei Rusijos bendradarbiavimą.
Jis teigė, kad jis ir jo vadovaujama Vyriausybė yra „suinteresuoti normaliais, draugiškais ir abipusiai naudingais santykiais“ su didžiąja valstybe Rusija, taip pat su visomis kitomis šalimis, kurios yra tuo suinteresuotos.
Savo ruožtu Lietuvoje pirmadienį viešėjęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Kyrylo Budanovas teigė, jog jeigu Rusija ryžtųsi rimtam tarpvalstybiniam dialogui, Ukraina būtų tam pasiruošusi.
