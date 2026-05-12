Prokuroras prašo netaikyti V. Gapšiui lygtinio paleidimo

2026 m. gegužės 12 d. 14:27
Kauno apygardos prokuratūros prokurorai apskundė Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą, kuriuo buvusiam Seimo nariui Vytautui Gapšiui siūloma taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo įstaigos, neatlikus jam likusios vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalies.
Kaip skelbia prokuratūra, prokurorai nesutinka su komisijos sprendime padarytomis išvadomis dėl nuteistojo V. Gapšio pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo. Prokuratūra teismo prašo netvirtinti Komisijos sprendimo.
Prokurorai pažymi, kad socialinio tyrimo išvadoje nuteistajam buvo nustatyti koreguotini veiksniai, susiję su jo gyvenimo būdu, aplinka, mąstymu bei elgesiu, todėl pataisos procesas, prokuratūros vertinimu, turėtų būti tęsiamas.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas buvusiam parlamentarui V. Gapšiui 2024 m. spalio pabaigoje skyrė galutinę ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
