Seimo etikos sargai nenorėtų tirti anoniminių skundų

Siekiant apsisaugoti nuo apsimestinių, suklastotų skundų, šią iniciatyvą Seimui pateikė Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas.
„Mes negalime patikrinti, ar skundas yra tikras. Kaip viešojoje erdvėje atsirado daug visokių anoniminių komentarų, tai atsirado ir tokia priemonė, kaip anoniminių skundų rašymas Etikos ir procedūrų komisijai, nors akivaizdžiai matosi, kad skundas parašytas naudojantis dirbtinio intelekto pagalba“, – pateikdamas projektą iš Seimo tribūnos sakė V. Fiodorovas.
Pasak jo, anoniminiai skundai apsunkina komisijos darbą, reikalauja daug laiko. Jei Seimas pritartų, etikos sargams adresuotas skundas negalės būti anonimiškas.
Už tai numatančias Valstybės politikų elgesio kodekso pataisas antradienį po pateikimo balsavo 97 parlamentarai, prieš buvo 1, susilaikė 2. Apsvarsčius projektą Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete, Seimo salėje jis vėl atsiras birželio 16 d.
Pagal siūlomą projektą, etikos sargams adresuotas skundas, kreipimasis ar pranešimas turi būti pasirašytas fizinio ar juridinio asmens. Toks reikalavimas taip pat keliamas ir elektroninių ryšių priemonėmis teikiamam kreipimuisi – jis turėtų būti „pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.“
Galiojančiame Valstybės politikų elgesio kodekse numatyta, kad tyrimas gali būti pradedamas, jei yra gautas fizinio ar juridinio asmens skundas, reikalavimai skundui nėra keliami.
Seimo etikos sargai taip pat norėtų daugiau laiko skundų tyrimui. Kaip numato jų siūlomos įstatymo pataisos, valstybės politiko elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šiuo metu įstatyme kalbama apie 10 kalendorinių dienų, į šį terminą įskaičiuojamos ir šventinės, taip pat nedarbo dienos.
ELTA primena, kad Etikos ir procedūrų komisija yra nuolatinė Seime veikianti komisija. Ji prižiūri, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių parlamentarų veiklą. Etikos sargai nagrinėja etikos pažeidimus, svarsto kilusius parlamentarų konfliktus.