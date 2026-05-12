Generalinei prokuratūrai – STT informacija apie V. Juknos ES lėšomis organizuojamus mokymus

„Specialiųjų tyrimų tarnyba, susipažinusi su Karolio Žukausko viešojoje erdvėje pateikta informacija, pradėjo informacijos patikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių“, – teigiama Eltai atsiųstame STT komentare.
STT pabrėžia, jog, jei tikslinant informaciją, būtų gauta faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, būtų sprendžiama dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
Kaip skelbė ELTA, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas viešai paskelbė, jog „Nemuno aušros“ į Aplinkos ministerijos vadovus deleguotas K. Žuromskas prieš kelerius metus galėjo už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti namą viename iš „aušriečių“ vicepirmininko Roberto Puchovičiaus vystytų projektų, dėl to ministras jam esą iki šiol skolingas.
Pats ministras šią informaciją neigė, būstą teigė įsigijęs rinkos sąlygomis su banko finansavimu ir toliau mokantis įmokas, finansinių įsipareigojimų R. Puchovičiui taip pat sakė neturintis.
K. Žukauskas vėliau taip pat paskelbė, kad šiame name gyvenantis ministras galėjo užgrobti devynis arus valstybinės žemės, atsitverdamas dalį jam nepriklausančios žemės.
K. Žuromskas tuomet viešai paskelbė, kad yra išsipirkęs šalia jo namo esantį 1,6 hektarų mišką, tačiau dalis jo atsitvertos teritorijos, K. Žukausko teigimu, vis tiek nepatenka į šį plotą.