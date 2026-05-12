Trys Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai „čekiukų“ byloje bausmės išvengė, bet pareigų neteks

Visus tris teismas pripažino kaltais dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei piktnaudžiavimo ir perdavė laiduotojams.
Piniginių baudų teismas šiems tarybos nariams neskyrė. Laiduotojams dažniausiai perduodami kaltinamieji, kurie pripažino savo kaltę, atlygino žalą ir anksčiau nebuvo teisti.
J. Rasikas, J. Rokas ir J. Baltakiui laiduotojams perduoti pusantrų metų laikotarpiui, Eltai pranešė Utenos apylinkės teismo Kanclerio tarnybos vyriausioji specialistė Ligita Galvydienė.
Susiję straipsniai
A. Tapinui paviešinus skandalingus faktus, J. Pankauskas skubiai grąžino Lazdijų savivaldybei beveik 930 eurų
A. Tapinas įvardijo, kuriems merams gresia M. Sinkevičiaus likimas: atsakė, ar pats galvoja apie politiką
Tačiau visiems trims politikams skirta vienodos trukmės baudžiamojo poveikio priemonė – jie trejiems metams neteko teisės būti išrinktais ar paskirtais į valstybės ar savivaldybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas. Jei šis nuosprendis įsiteisės, visi trys tarybos nariai neteks pareigų.
Socialdemokratas J. Rasikas yra buvęs Ignalinos rajono savivaldybės meras.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikto ikiteisminio tyrimo „čekiukų“ byloje duomenimis, minėti trys politikai iš rajono savivaldybės biudžeto iš viso galimai neteisėtai gavo beveik 17,8 tūkst. eurų.
Kaip skelbė STT ir prokuratūra, tyrimo metu buvo nustatyta, kad visi trys kaltinamieji teikė Ignalinos rajono savivaldybės administracijai suklastotas ataskaitas, pagrindžiančias jų išlaidas, skirtas tarybos nario veiklai vykdyti per 2019–2023 metų kadenciją.
Kartu su šiomis ataskaitomis savivaldybei buvo pateikiami galimai suklastoti degalų pirkimo kvitai, kuriuos klastojo septyni vietos degalinių darbuotojai. Tyrimo duomenimis, kitiems klientams, nežinantiems apie neteisėtus politikų ketinimus, sumokėjus už kurą, tačiau nepaėmus kvito, operatoriai degalinių kompiuterinėje sistemoje įvesdavo kaltinamųjų asmens duomenis ir jų vardu išrašydavo degalų pirkimo kvitus.
Buvęs Ignalinos rajono savivaldybės meras, dabar tarybos narys J. Rasikas kaltintas tokiu būdu suklastojęs 27 ataskaitas, skirtas minėtos savivaldybės administracijai. Jose politiko išlaidoms pagrįsti buvo panaudoti 86 suklastoti degalų pirkimo kvitai.
Įtariama, kad tokiu būdu J. Rasikui neteisėtai buvo išmokėti 5 075 eurai.
Tuometinis vicemeras ir šios kadencijos tarybos narys socialdemokratas J. Rokas kaltintas suklastojęs ir savivaldybės administracijai pateikęs 28 ataskaitas, kurioms panaudojo 93 kvitus, suklastotus degalinių operatorių. J. Rokas kaltinamas iš savivaldybės biudžeto neteisėtai pasisavinęs 5 489 eurus.
Anot teisėsaugos, praėjusios ir šios kadencijos tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas J. Baltakis iš savivaldybės biudžeto galimai neteisėtai gavo 7 152 eurus. Jis administracijai pateikė 31 suklastotą ataskaitą, kuriai buvo panaudoti 133 suklastoti degalinių kvitai.
Dokumentus klastojusių degalinių operatorių ikiteisminiai tyrimai buvo nutraukti pagal laidavimą. Jie savo kaltę pripažino ir teigė kvitus už degalus klastoję negaudami už tai jokio atlygio.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
SkaidrinamIgnalinos rajonasčekiai
Rodyti daugiau žymių