Valstybė investuos per 750 mln. eurų į karinę infrastruktūrą Vakarų Lietuvoje

Šios lėšos bus skirtos naujo Kairių karinio miestelio statybai Klaipėdos rajone, esamų poligonų plėtrai, karinių dalinių infrastruktūros modernizacijai, taip pat logistikos ir kelių gerinimui, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
„Vakarų Lietuvoje vystomi projektai – tai visų pirma investicija į kariuomenės kovinę galią, kuri reikalinga Lietuvos saugumui užtikrinti. Kuriama infrastruktūra reikšmingai prisidės prie Pirmosios nacionalinės divizijos pajėgumų ir suteiks modernias tarnybos sąlygas Lietuvos kariams. Be to, šios investicijos skatins regiono ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir atvers naujas galimybes vietos verslui“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Pasak KAM, Brigados generolo Povilo Plechavičiaus kariniame poligone Klaipėdos rajone planuojama statyti modernų Kairių karinį miestelį, kuriame įsikurs daugiau nei 1,5 tūkst. Pėstininkų brigados „Žemaitija“ ir Butigeidžio dragūnų bataliono karių.
Susiję straipsniai
ELTA glaustai: G. Paluckui panaikinta neliečiamybė, J. Zailskienė kalba apie diskotekas gimstamumui skatinti
Karinio miestelio projektavimo ir statybos darbus ketinama pradėti kitąmet. Projektą numatoma įgyvendinti Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Bendra projekto vertė per yra 15 metų sieks apie 520 mln. eurų (su PVM).
Taip pat planuojama plėsti Kairių, Tauragės, Šilalės kariniai poligonus, modernizuoti logistinę infrastruktūrą bei į poligonus vedančių kelių tinklą.
Per artimiausius ketverius metus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione numatyti garažų, medicinos punkto ir stoginės statybos darbai, o Tauragės rajone esančiame Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalione statomos naujos kareivinės, planuojami degalinės su plovykla statybos darbai bei planuojama rekonstruoti valgyklą ir technikos parką.
Pagal ministerijos susitarimus su savivaldybėmis Tauragės rajonui kasmet skiriama apie 830 tūkst. eurų socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai, Klaipėdos rajonui – apie 490 tūkst. eurų, o Šilalės – apie 180 tūkst. eurų.
Vyriausybėkarinė intervencijainfrastruktūra
Rodyti daugiau žymių