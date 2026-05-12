VDU nušalino V. Jukną nuo kanclerio pareigų, aplinkybėms tirti sudarė komisiją

„Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie galimus pažeidimus vykdant mokymus VDU Žemės ūkio akademijoje, VDU rektorė Ineta Dabašinskienė sudarė komisiją paviešintoms aplinkybėms ištirti“, – rašoma universiteto pranešime.
„Atsižvelgiant į komisijos tyrimo rezultatus, bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų VDU Žemės ūkio akademijos kanclerio atžvilgiu. Kol yra vykdomas tyrimas, V. Jukna yra nušalinamas nuo kanclerio pareigų“, – nurodo VDU.
Pati universiteto rektorė I. Dabašinskienė pažymi netoleruosianti nesąžiningos ir neetiškos veiklos.
„Noriu aiškiai pabrėžti, kad netoleruosiu jokios nesąžiningos ir neetiškos veiklos. Aukščiausi skaidrumo, sąžiningumo, atsakomybės ir akademinės etikos standartai yra neatsiejama VDU dalis“, – pranešime cituojama ji.
Kaip skelbta, naujienų portalas „15min“ antradienį paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė „Mokslinės paslaugos“ bei jo vadovaujama VDU Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja.
Naujienų portalas nurodo, jog Nacionalinė mokėjimų agentūra (NMA) profesiniams ūkininkų mokymams jau skyrė daugiau nei 200 tūkst. iš 300 tūkst. suplanuotos ES paramos, nors, pagal projektų taisykles, auditorijoje nepasirodžius bent dvylikai dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas.
Kiek vėliau antradienį Vyriausybės vadovė nusprendė sustabdyti jo veiklą jos visuomeninio konsultanto pareigose.
ELTA primena, kad V. Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis ėjo patarėjo žemės ūkio klausimais pareigas. Prieš tai jis ėjo VDU Žemės ūkio akademijos vyriausiojo mokslo darbuotojo bei Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovo pareigas. 2020–2024 m. V. Jukna buvo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys.