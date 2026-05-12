Lietuvos dienaAktualijos

VDU nušalino V. Jukną nuo kanclerio pareigų, aplinkybėms tirti sudarė komisiją

2026 m. gegužės 12 d. 16:40
Žiniasklaidoje paskelbus, kad anksčiau premjerės konsultantu buvusio Vigilijaus Juknos įmonėje už Europos Sąjungos (ES) lėšas organizuojami ūkininkų mokymai vyksta tuščiose auditorijose, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) sudarė komisiją aplinkybėms ištirti. Be to, kol vyks tyrimas, V. Jukna nušalinamas nuo universiteto kanclerio pareigų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie galimus pažeidimus vykdant mokymus VDU Žemės ūkio akademijoje, VDU rektorė Ineta Dabašinskienė sudarė komisiją paviešintoms aplinkybėms ištirti“, – rašoma universiteto pranešime.
„Atsižvelgiant į komisijos tyrimo rezultatus, bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų VDU Žemės ūkio akademijos kanclerio atžvilgiu. Kol yra vykdomas tyrimas, V. Jukna yra nušalinamas nuo kanclerio pareigų“, – nurodo VDU.
Pati universiteto rektorė I. Dabašinskienė pažymi netoleruosianti nesąžiningos ir neetiškos veiklos.
Susiję straipsniai
Paaiškėjus skandalingoms detalėms apie I. Ruginienės konsultanto verslą, opozicija neketina tylėti

Paaiškėjus skandalingoms detalėms apie I. Ruginienės konsultanto verslą, opozicija neketina tylėti

Po žurnalistiniame tyrime atskleistų skandalingų aplinkybių I. Ruginienė atsisveikina su konsultantu V. Jukna

Po žurnalistiniame tyrime atskleistų skandalingų aplinkybių I. Ruginienė atsisveikina su konsultantu V. Jukna

Generalinei prokuratūrai – STT informacija apie V. Juknos ES lėšomis organizuojamus mokymus

Generalinei prokuratūrai – STT informacija apie V. Juknos ES lėšomis organizuojamus mokymus

„Noriu aiškiai pabrėžti, kad netoleruosiu jokios nesąžiningos ir neetiškos veiklos. Aukščiausi skaidrumo, sąžiningumo, atsakomybės ir akademinės etikos standartai yra neatsiejama VDU dalis“, – pranešime cituojama ji.
Kaip skelbta, naujienų portalas „15min“ antradienį paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė „Mokslinės paslaugos“ bei jo vadovaujama VDU Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja.
Naujienų portalas nurodo, jog Nacionalinė mokėjimų agentūra (NMA) profesiniams ūkininkų mokymams jau skyrė daugiau nei 200 tūkst. iš 300 tūkst. suplanuotos ES paramos, nors, pagal projektų taisykles, auditorijoje nepasirodžius bent dvylikai dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas.
Kiek vėliau antradienį Vyriausybės vadovė nusprendė sustabdyti jo veiklą jos visuomeninio konsultanto pareigose.
ELTA primena, kad V. Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis ėjo patarėjo žemės ūkio klausimais pareigas. Prieš tai jis ėjo VDU Žemės ūkio akademijos vyriausiojo mokslo darbuotojo bei Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovo pareigas. 2020–2024 m. V. Jukna buvo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys.
 
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)Vigilijus JuknaNacionalinė mokėjimo agentūra (NMA)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.