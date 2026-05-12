Vilniuje inauguruotas Europos Tarybos informacijos punktas Baltarusijos žmonėms

Šiame punkte baltarusiams bus teikiama informacija apie Tarybos darbą ir vertybes, bus įgyvendinama Tarybos Kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programa.
Nacionalinės bibliotekos generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė pažymėjo, kad šio informacijos punkto įsteigimas institucijai turi istorinę reikšmę.
„Šiandien istorija vėl kalba mums (…) ir primena, kad demokratinės vertybės negali būti vertinamos kaip duotybė“, – inauguracijos renginyje kalbėjo ji.
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja tikino – šio informacijos punkto atidarymas demonstruoja, kad Baltarusija yra Europos dalis, taip pat kuria platformą pilietinės šalies visuomenės dialogui ir iniciatyvoms.
„Mes, baltarusiai, nesame vieni, už tai ačiū Europos Tarybai ir (…) ačiū Lietuvai“, – lietuviškai šaliai dėkojo Baltarusijos opozicijos lyderė.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažymėjo, kad Lietuvos parama Baltarusijos demokratinei visuomenei ir toliau išliks stipri, Aliaksandro Lukašenkos režimui jau ne vienus metus pažeidžiant žmogaus teises.
„Simboliška, kad naująjį informacijos punktą atidarome šalia Nepriklausomybės aikštės, kur mūsų laisvė buvo apginta prie 34 metus“, – kalbėjo parlamento vadovas.
Punktas įsteigtas įgyvendinant 2024 m. Lietuvos įsipareigojimus, prisiimtus prieš pusantrų metų pirmininkaujant ET Ministrų Komitetui.
Didelė dalis Baltarusijos opozicijos persikėlė į Lietuvą ir kitas kaimynines šalis, kai A. Lukašenkos režimui suklastojus 2020 metais vykusių rinkimų rezultatus Baltarusiją apėmė masiniai protestai, kurie buvo žiauriai numalšinti.
Apie 65 tūkst. žmonių buvo sulaikyti, kiti turėjo bėgti iš šalies. Žmogaus teisių gynėjų duomenimis, šiuo metu šalyje yra apie 1 tūkst. politinių kalinių.
Pernai sausio pabaigoje Baltarusijos prezidento rinkimus vėl laimėjo ilgametis diktatorius A. Lukašenka – jis jau beveik 30 metų vadovauja šaliai, slopindamas opoziciją ir nepriklausomą žiniasklaidą.
Šią rinkimų kampaniją apžvalgininkai vadino represyviausia nuo Baltarusijos nepriklausomybės paskelbimo, Vakaruose A. Lukašenka nėra pripažįstamas kaip legitimus šalies vadovas.
