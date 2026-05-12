Vilniuje – slaptas Sinkevičių susitikimas: suabejojo, ar sprendimai – iš tiesų M. Sinkevičiaus valioje

„Taip, buvome susitikę Vilniuje. Jeigu jūs apie tai kalbat, akivaizdu, kad susitikimas nebuvo slaptas“, – Lrytas šią informaciją patvirtino V. Sinkevičius, pažymėdamas, kad iniciatyva pasikalbėti šįkart atėjo iš M. Sinkevičiaus.
Šis abiejų partijų lyderių pasikalbėjimas vyko prieš pat M. Sinkevičiui išskrendant dviejų savaičių atostogų. Iš jų sugrįžusiam socialdemokratui, jei laikysis savo paties nustatytų terminų, liks vos kiek daugiau nei savaitė priimti sprendimą.
Koalicijos dėlionės klausimas taps pirmu ir vienu didžiausių egzaminų naujajam LSDP pirmininkui. Šaltinių teigimu, socialdemokratų lyderis rimtai svarstytų „Nemuno aušrą“ pakeisti demokratais, tačiau tam neturi tvirtesnio palaikymo partijos vadovybėje.
V. Sinkevičius nemano, kad koalicija keisis: panašu, kad jiems tinka R. Žemaitaičio koliojimasis
Pokyčių esą nenori nei Seimo pirmininkas Juozas Olekas, nei LSDP frakcijos seniūnė Orinta Leiputė, nei premjerė Inga Ruginienė, pajutusi, kokia nestabili yra jos kėdė. Tai matyti ir iš jų viešų pasisakymų – vis kartojama, kad svarbiausia yra darbai, kurie juda į priekį.
Pokalbio su M. Sinkevičiumi metu tai sako pajutęs ir V. Sinkevičius. Jis priminė, kaip į R. Žemaitaičio išsišokimą Sveikatos reikalų komitete reagavo LSDP lyderis, ir kaip – jo likę kolegos.
„Aš manau, kad viskas yra ir taip akivaizdu. Ta situacija Mindaugui nėra labai jauki. Jis buvo tas, kuris bandė apginti R. Žemaitaičio per duris išmestus ministrus, bet Seime jo kolegos, man atrodo, dabartinėje daugumoje jaučiasi pakankamai komfortabiliai. Aš, tiesą sakant, nežinau, ar pas Mindaugą yra mandatas koalicijos pokyčiams“, – suabejojo V. Sinkevičius.
„Iš jo viešų pasisakymų jau seniai akivaizdu, kad jis to pokyčio norėtų ir nejaukiai jaučiasi dabartinėje sudėtyje. Man atrodo, politinė kultūra, kuri yra, jo seniai netenkina – tie klausimai, kurie užgožia bet kokį koalicijos darbą, tas kabantis Damoklo kardas, rizikos, artėjant pirmininkavimui (Europos Tarybai, – Lrytas), visos besitęsiančios bylos, antisemitizmo skandalai ir neprognozuojamas žmogaus elgesys gali turėti labai neigiamos įtakos valstybės prestižui, net nekalbant apie koaliciją“, – tęsė jis.
Susiję straipsniai
Demokratas patikslino, kad pokalbio metu M. Sinkevičius konkrečiai savo norų jam neišsakė, tačiau ir iš ankstesnių jo pasisakymų V. Sinkevičiui daug kas tapo aišku.
„Mindaugas man tikrai to tiesiai nesakė, bet aš tą suprantu, matydamas viešąją erdvę. Netgi tą reakciją į tai, kaip R. Žemaitaitis iškoliojo ministrus, net finansų ministrą, kuris yra vienas svarbiausių ministrų Vyriausybėje, taip pat sveikatos apsaugos ministrę... Pats nutraukė komiteto posėdį, o į naujai sukviestą net neatėjo.
Mes matėme skirtingas reakcijas. Mindaugas, akivaizdu, buvo supykęs dėl tokios reakcijos, ir premjerė tai identifikavo, pasakydama, kad nuo populistinių šūkavimų papildomų pinigų biudžete neatsiras. Bet, pavyzdžiui, O. Leiputė reagavo dėkodama Remigijui.
Manau, kad tai labai gerai iliustruoja dabartinę situaciją – žmonės, esantys Seime, pozicijose, turbūt labai pergyvena dėl galimų pokyčių ir jų labai nenori. Jie mato, kaip partijos reitingai eina žemyn, bet gyvena šia diena“, – svarstė V. Sinkevičius.
Tai ar iš šio pasikalbėjimo išsinešė daugiau aiškumo, kas bus toliau? Demokratų lyderis sako, kad ne.
„Jokios derybos neprasidėjo. Jokio oficialaus kvietimo negavome. Aš, tiesą pasakius, labai smarkiai abejoju, kad kažkas keisis. „Nemuno aušra“ ir toliau greičiausiai juos provokuos, bandys žeminti, bet socialdemokratai ir toliau kentės, iki to momento, kai pats R. Žemaitaitis užtrenks duris, bet tai greičiausiai įvyks artėjant Seimo rinkimams“, – prognozavo politikas.
Sinkevičių susitikimas, regis, buvo itin slaptas, apie jį nežinojo net artimiausias politikų ratas.
„Aš nežinojau apie tokį susitikimą. Jeigu jis buvo, esu tikras, kad jei jame buvo aptartas rimtesnis turinys, turėsime galimybę kažkada apie tai padiskutuoti“, – Lrytas teigė demokratas Lukas Savickas.
Jis taip pat tikino matąs M. Sinkevičiaus norą rimčiau kalbėtis, kitaip, nei iš kitų LSDP vadovybės narių.
„M. Sinkevičius dabar turi didžiulį savo politinės bendruomenės palaikymą ir aiškiai mato tam tikrus iššūkius, su kuriais dabar susiduria valdančioji koalicija. Akivaizdu, kad jis yra labiau linkęs ieškoti sprendimų, arba bent jau neignoruoti turimų iššūkių. Ta pozicija tikriausiai jį išskiria iš kitų socialdemokratų lyderių. Ar bus pasiryžta daryti vienokius ar kitokius sprendimus, manau, tiesiogiai priklauso nuo paties M. Sinkevičiaus“, – svarstė L. Savickas.
„Mes matome M. Sinkevičiaus indikacijas, kad yra pagrindo svarstyti apie tam tikrą valdančiosios koalicijos pokytį, tačiau kitus lyderius mes matome tai neigiančius ir labiau bandančius įtikinti, kad taip, kaip veikia dabartinė koalicija, yra priimtina“, – pridūrė demokratas.
Bando apeiti M. Sinkevičių?
M. Sinkevičius praėjusią savaitę interviu Lrytas pripažino jaučiantis kai kurių bendražygių netiesioginį spaudimą nieko nekeisti, tačiau patikino pats sau atsakymo į šį rebusą dar neturintis.
„Vis tiek tą klausimą privalėsime užbaigti. Aš jau pasakiau, kad užbaigsime. Kai kas jau signalizuoja, kaip norėtų, kad jis užsibaigtų, sako – viskas gerai, dirbame, tęsiame. Aš prie tokios išvados pats nesu priėjęs. Dar kažkiek laiko užtruks, įjungsime daugiau galvų ir vienaip ar kitaip išspręsime“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.
Jis pabrėžė, kad atsakymo ieško ne tik artimiausiame bičiulių rate: „Vyksta konsultacijos su partijos kolegomis, kurie turi išminties ir patirties, vyksta konsultacijos su išorės politologais, kaip jie matytų scenarijus. Padarėme tam tikras sociologines apklausas. Darome ir kitas. Mes šitą situaciją labai įdėmiai analizuojame.“
Be kita ko, politikas pasiuntė žinutę ir saviems – nurodė, kad sprendimą, ar iškeisti demokratus į „aušriečius“, ar iki kadencijos galo likti tokiame sąstate, koks yra dabar, galiausiai priims pats.
„Tiesą sakant, manau, kad teisus yra vienas mano kolega, iškilus politikas, kuris yra pasakęs: „Mindaugai, tu apsispręsk pats. Kaip pasakysi, taip mes ir darysime. Tu tik pats nuspręsk, ką tu nori daryti.“ Tai man yra sunkus uždavinys. Nėra taip, kad aš turiu kažką įtikinti. Aš turiu tiesiog pasakyti – bus taip arba taip, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Arba atplauksime ten, kur norėjome, arba paskęsime. Viliamės, kad plauksime“, – tvirtino M. Sinkevičius.
Viešojoje erdvėje dalis įtakingų socialdemokratų jau bando suformuoti poziciją, kad iš tiesų nieko partijos vadovybė pernelyg nesprendžia. „Lietuvos ryto“ televizijoje pirmadienį J. Olekas, po valstiečiui Valiui Ąžuolui užduoto klausimo, kodėl „socdemai“ vis dar neapsisprendžia dėl koalicijos ateities, kaipmat įsiterpė ir atsakė, kad sprendimas jau priimtas.
„Apsisprendėme mes gi. Nu tai dirbame“, – taip pasisakė J. Olekas.
Laidos vedėjui Rimvydui Paleckiui pastebėjus, kad M. Sinkevičius žadėjo sprendimą priimti per gegužės mėnesį, socialdemokratas pasišaipė, esą dabar – gegužė, vėliau bus birželis – ne pirmas kartas, kai sukasi tos pačios temos.
O griežtų M. Sinkevičiaus žodžių dėl „socdemų“ deleguotų ministrų ir viceministrų išplūdimo sulaukęs R. Žemaitaitis, regis, išvis nusprendė ignoruoti LSDP lyderį. Paklaustas, kam skambina, kai reikia sužinoti socialdemokratų poziciją, šis atsakė – J. Olekui, O. Leiputei arba I. Ruginienei.
„Tai mes ir dirbame su O. Leipute, su J. Oleku ir su I. Ruginiene. Natūralu, jie yra lyderiai šiai dienai“, – pareiškė „aušrietis“.
Mindaugas SinkevičiusVirginijus SinkevičiusRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių