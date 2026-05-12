Lietuvos dienaAktualijos

Žiniasklaida: dėl savo pasisakymų M. Maldeikis trečiadienį aiškinsis TS-LKD Priežiūros komitetui

2026 m. gegužės 12 d. 23:26
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Priežiūros komitetas trečiadienį aiškinsis, ar konservatorius Matas Maldeikis pasisakymais apie partijos politinę kryptį nepažeidė jos įstatų, skelbia portalas „Delfi“.
Daugiau nuotraukų (1)
Į partijos Priežiūros komitetą kreipėsi politinės jėgos Kauno skyrius, tai portalui sakė skyriaus pirmininkas Jonas Gudauskas.
Priežiūros komitetas aiškinsis balandį M. Maldeikio išsakytus teiginius interviu „Delfi“ portalui, kai parlamentaras sukritikavo partijos lyderį Lauryną Kasčiūną, abejojo, ar jis aiškiai apibrėžia konservatorių partijos tikslus bei viziją.
ELTA primena, kad TS-LKD pirmininku L. Kasčiūnas išrinktas ernai vasarį, jis partijai vadovaus iki 2029 m.
Susiję straipsniai
L. Kasčiūno lyderyste rimtai suabejojęs M. Maldeikis iš partiečių jau gavo išskirtinę užduotį

L. Kasčiūno lyderyste rimtai suabejojęs M. Maldeikis iš partiečių jau gavo išskirtinę užduotį

Į M. Maldeikio pusę stojo dar vienas konservatorius: kritikos TS-LKD pažėrė ir A. Navickas

Į M. Maldeikio pusę stojo dar vienas konservatorius: kritikos TS-LKD pažėrė ir A. Navickas

Lrytas gavo dokumentą, kurį konservatoriams parengė M. Maldeikis

Lrytas gavo dokumentą, kurį konservatoriams parengė M. Maldeikis

Anksčiau partijai vadovavęs Gabrielius Landsbergis po nesėkmingų Seimo rinkimų pasitraukė iš partijos pirmininko pareigų.
Matas MaldeikisTėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)Laurynas Kasčiūnas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.