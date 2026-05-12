Žiniasklaida: dėl savo pasisakymų M. Maldeikis trečiadienį aiškinsis TS-LKD Priežiūros komitetui

Į partijos Priežiūros komitetą kreipėsi politinės jėgos Kauno skyrius, tai portalui sakė skyriaus pirmininkas Jonas Gudauskas.
Priežiūros komitetas aiškinsis balandį M. Maldeikio išsakytus teiginius interviu „Delfi“ portalui, kai parlamentaras sukritikavo partijos lyderį Lauryną Kasčiūną, abejojo, ar jis aiškiai apibrėžia konservatorių partijos tikslus bei viziją.
ELTA primena, kad TS-LKD pirmininku L. Kasčiūnas išrinktas ernai vasarį, jis partijai vadovaus iki 2029 m.
Anksčiau partijai vadovavęs Gabrielius Landsbergis po nesėkmingų Seimo rinkimų pasitraukė iš partijos pirmininko pareigų.