„Drąsiai su pagarba“: Vilniuje kviečia susitikti, kalbėtis ir kurti saugumą per ryšį

Tai daugiau nei vienadienis renginys – tai erdvė, kurioje susitinka skirtingos patirtys, kartos ir požiūriai. Tokie susitikimai yra ilgamečio, kasdienio darbo su jaunimu ir bendruomenėmis dalis. Organizatoriai pabrėžia, kad šio susitikimo centre yra ne tik kalbėjimas apie jaunus žmones, bet ir realus buvimas su jais vienoje erdvėje – dalijantis kasdienybe, klausimais ir patirtimis.
Jaunuoliai, su kuriais dirbama, yra ne tik dalyviai ar „vartotojai“, bet ir aktyvūs šio renginio kūrėjai. Tuo tarpu kitiems tai – galimybė išeiti iš įprastų ratų: jaunimui – į atvirą miesto susitikimą, o suaugusiesiems – į klausymąsi, dialogą ir bendrą patyrimą, tampant miesto gyvenimo dalimi ir kartu kuriant bendrą patirtį.
Susiję straipsniai
„Vilniaus socialinis klubas savo veiklą pradėjo 2013 metais nuo savanorių vykdomos veiklos su viena uždara vaikų grupe. O šiandien organizacijos veikia visame Vilniaus mieste ir rajone. Siekiame būti arti jaunų žmonių, arti bendruomenių ir savo kasdieniu darbu prisidedame prie tvirtesnių ryšių kūrimo, demokratinių procesų stiprinimo, jaunų žmonių balso atstovavimo. Mums svarbus visuomenės saugumas ir tikime, kad šalia visų kietųjų priemonių, šalia institucijų ir tarnybų veikimo būtinas ir kitas – santykio dėmuo, kurį galime kurti mes patys. Daug metų dirbame su paaugliais ir jaunimu. Jie dažnai būna visuomenės pokyčių smaigalyje. Būdami šalia jų galime matyti link kur judame arba tai, ką esame jau pražiūrėję. Jaunuoliai mus, suaugusius, verčia ieškoti vis naujų būdų prisitaikyti, ieškoti vis naujų atsakymų į mums visiems aktualius klausimus. Svarbu, kad jaunus žmones ne tik kontroliuotume, iš jų reikalautume, bet kurtume erdves mūsų visų susitikimui bendram veikimui.“ – Cedric Raffier, Vilniaus socialinio klubo vadovas.
Renginį organizuoja Vilniau socialinis klubas (Vilnius Social Club), o jo tikslas – aktualizuoti santykio tarp žmonių svarbą kaip pagrindą saugesnei ir atsparesnei visuomenei kurti.
Renginys nemokamas.
Renginio partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus universitetas, Jaunimo reikalų agentūra, Lrytas ir kiti.