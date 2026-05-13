„Nemuno aušros“ advokatas: VRK ėmėsi teismo vaidmens

LVAT yra gaves „Nemuno aušros“, R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės skundus, kurie yra sujungti. Visi jie prašo panaikinti VRK sprendimą, kuriuo nutarta, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą, nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių.
Teismui pradėjus nagrinėti bylą, pirmasis pasisakė „Nemuno aušrai“ atstovaujanti advokatas V. Sviderskis. Jis nurodė, jog partija neginčija fakto apie automobilių nuomą iš partijos narių.
Taip pat, pasak V. Sviderskio, pripažįstama, jog laiku nebuvo deklaruotos automobilių nuomos sutartys. Vis dėlto, anot jo, partija galiausiai šią klaidą ištaisė.
„Įvyksta techninė procedūrinė klaida – automobilio nuomos sutartys buvo nedeklaruotos deklaracijojse. Tačiau vėliau sutartys buvo rastos, buvo jos deklaruotos ir atitinkamai buvo padaryti pavedimai, sandoriai pabaigti“, – dėstė V. Sviderskis.
Jis atkreipė dėmesį, kad VRK analogiškose situacijose nepripažino tokių pažeidimų šiurkščiais, tačiau, pasak V. Sviderskio, „Nemuno aušros“ atveju komisijos vertinimas buvo kitoks.
Be to, advokato įsitikinimu, VRK, vertindama automobilių nuomos aplinkybes, išėjo už savo kompetencijos ribų.
„VRK imasi savotiško teismo vaidmens ir įvertina civilinius santykius“, – dėstė V. Sviderskis.
Teismo posėdyje dalyvavęs „Nemuno aušra“ lyderis, Seimo narys R. Žemaitaitis teigė nesutinkantis su VRK sprendimais, kuriais konstatuoti pažeidimai. Jis pabrėžė, kad partijos finansiniai dokumentai buvo tvarkomi tinkamai.
Politikas pabrėžė, kad partija, tvarkydama dokumentus, konsultavosi su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI).
R. Žemaitaitis, paklaustas, kodėl nebuvo siekiama pildyti kelionių po Lietuvą automobiliu dokumentų, tvirtino, kad tokiu atveju visų duomenų tinkamai užfiksuoti nebūtų pavykę.
„VMI mums paaiškino – kelionės lapų nereikia pildyti. (...) Jeigu suklysiu ir padarysiu laiko, fakto, dienos klaidą, tai iš karto man ateina baudžiamoji byla“, – tvirtino R. Žemaitaitis.
VRK atstovė: pažeidimai susiję su valstybės biudžeto lėšų naudojimu
Teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavusi VRK Teisės ir tyrimų skyriaus patarėja Ilona Bondzinskaitė teigė nesutinkanti su partijos „Nemuno aušra“ advokato V. Svidersio svarstymais, jog VRK galėjo išeiti už savo kompetencijos ribų.
Pasak VRK atstovės, komisija konstatavo pažeidimą, nes „aušriečiai“ nepateikė tinkamų dokumentų, kurie pagrįstų tinkamą iš biudžeto skirtų lėšų panaudojimą.
„VRK sprendimas grindžiamas tuo, kad nepateikta duomenų, kurie leistų manyti, kad tos (automobilių nuomos – ELTA) sutartys buvo vykdomos. (...) Vertinome klausimą, ar partija tinkamai pagrindė iš biudžeto gautų lėšų naudojimą“, – aiškino I. Bondzinskaitė.
„Pažeidimai susiję su valstybės biudžeto lėšų panaudojimu. Tai yra reikšminga“, – pridūrė VRK atstovė.
Teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendimą joje planuoja skelbti birželio 10 d.
Pripažinus pažeidimą, nutarta partijai neskirti dotacijos
VRK kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentaris negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
