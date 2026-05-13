Chaosas dėl LRT pataisų tęsiasi: D. Žalimui nesuteikė žodžio, svaidėsi įžeidinėjimais

Kivirčai trečiadienio posėdyje prasidėjo nuo pirmųjų minučių – tvirtinant darbotvarkę. Parlamentarai posėdžiavo nuotoliniu būdu, tad, kaip ir ne kartą anksčiau, konservatorius Vytautas Juozapaitis paragino kolegas tęsti diskusiją gyvai, komiteto salėje, kurioje jis buvo kartu su frakcijos kolega Vytautu Kernagiu bei demokrate „Vardan Lietuvos“ Rima Baškiene.
„Labai liūdžiu, kad mes negalime susirinkti posėdžių salėje – ten, kur yra numatyta Statuto. Ir šiandien, turbūt, nėra jokių priežasčių neposėdžiauti posėdžių salėje drauge. Tai aš, gerbiamas pirmininke, kviečiu visus sugrįžti į savo darbo vietas, į vietą, į posėdžių salę ir tą mūsų posėdį organizuoti normaliu, kaip ir numatyta Statute, būdu“, – sakė V. Juozapaitis.
„Ar mums reikės ateiti pas jus šį kartą taip pat?“ – užsiminė jis.
Ginčai dėl LRT neslūgsta: K.Vilkauskas sako, kad visiems tinkamo sprendimo nebus
Komiteto pirmininkas K. Vilkauskas nurodė, kad, remiantis Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinimu, jis turi teisę organizuoti posėdžius nuotoliniu būdu. Jam balsuojant paantrino ir kiti valdantieji komitete.
Tačiau netrukus dėl posėdžio darbotvarkės kelti klausimus ėmė konservatorius V. Kernagis. Jam pasirodė nepriimtina, kad Venecijos komisijos išvadai komitetas žada skirti vos pusvalandį.
Susiję straipsniai
„Arba jūs kažkaip, pirmininke, paaiškinkite, kodėl mes ją taip greitai apsvarstysime – gal mes tiesiog pritarsime visai tai išvadai ir pakeisime LRT įstatymą? Tai čia būtų nuostabu. Jeigu taip nėra – tai kodėl yra skirta tik pusvalandis?“ – kėlė klausimus opozicijos atstovas.
„Mes jai turime bent 2–3 valandas skirti. Jūs matėte kokio dydžio ta išvada? Mes ten apie kiekvieną punktą galime apie pusę valandos šnekėti. Tai kaip mes per pusvalandį spėsime?“ – tęsė jis.
Vis tik, komiteto dauguma nepritarė siūlymui Venecijos komisijos išvadas svarstymui skirti daugiau laiko.
Pirmininkas mano, kad Venecijos komisijos išvada atliepta, opozicija ir LRT su tuo nesutinka
Netrukus komitetas ėmėsi Venecijos komisijos išvadų svarstymo. Posėdžiui pirmininkavęs socialdemokratas K. Vilkauskas užtikrintai tvirtino, kad komitetas atsižvelgė į Venecijos komisijos rekomendacijas. Anot jo, buvo išklausytos visos suinteresuotos pusės ir atkreiptas dėmesys į įvairių Seimo narių bei organizacijų teiktus siūlymus.
„Venecijos komisijos rekomendacijos yra įgyvendintos Kultūros komiteto sprendimais per visą svarstymo laikotarpį. Aš pabrėšiu, kad Venecijos komisijos išvadoje buvo nurodyta, kad (privalu – Lrytas) vykdyti išsamią analizę, poveikio vertinimą ir konsultacijas su nacionaliniais suinteresuotais objektais, siekiant tęsti vykstantį teisėkūros procesą.
Turiu pabrėžti, kad komitetas organizavo klausymus, vyko 8 komiteto posėdžiai, klausymų ir įstatymo projekto svarstymo komitete metu savo pastabas ir pasiūlymus pristatė LRT administracija, STT, universitetai, Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, įvairūs mokslininkai, valdysenos ekspertai, visuomenės organizacijos, asociacijos – tame tarpe ir Žurnalistų profesionalų asociacija – Seimo nariai ir piliečiai“, – kalbėjo K. Vilkauskas.
Jis skaitė ekspertų rekomendacijas ir komentavo, kaip, jo įsitikinimu, naujos LRT įstatymo pataisos atliepia pateiktas pastabas.
„Reziumuojant, noriu pabrėžti, kad į Venecijos komisijos rekomendacijas yra atsižvelgta ir tikrai Kultūros komitetas per savo posėdžius, kurie truko tikrai ilgai ir (kurių metu – Lrytas) buvo pasitelkiami ekspertai, tikrai praktiškai į visas Venecijos komisijos rekomendacijas atsižvelgė“, – konstatavo „socdemas“.
Tačiau su tokia išvada kategoriškai nesutiko posėdyje dalyvavusi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.
„Įsigilinus į Venecijos komisijos išvadas, tapo dar kartą akivaizdu, koks tragiškas projektas išėjo iš Seimo darbo grupės. Tikrai esu dėkinga išvadų rengėjams ir Seimo nariams, kurie registravo pataisas, kad jie bent kiek tą projektą sutvarkė. Tačiau teigti, kad jis įgyvendina Venecijos komisijos išvadas, būtų smarkiai per drąsu, nes jis neatliepia esminių punktų“, – aiškino LRT vadovė.
„Gerai, kad LRT buvo įtrauka į klausymus, galėjo reikšti savo nuomonę antrame etape. Aišku, ne į visus mūsų siūlymus buvo įsiklausyta“, – kalbėjo ji.
M. Garbačiauskaitės-Budrienės teigimu, tebėra neatsakyti klausimai dėl LRT tarybos, naujai steigiamos valdybos, generalinio direktoriaus bei biuro pareigybių ir funkcijų apibrėžimo, išlieka kritikuotina LRT vadovo atleidimo tvarka.
„Jūs pasiėmėte selektyviai tas Seimo Tiesės departamento rekomendacijas, kurias norėjote ir kurios jums tiko. Visi, absoliučiai visi ekspertai – Venecijos komisija, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), universitetai – visi pasakė, kad atleidimo sąlygos turi būti taikomos tik naujam generaliniam direktoriui“, – aiškino ji, primindama, kad pagal dabartinį siūlymą nauja generalinio direktoriaus atleidimo tvarka įsigaliotų iškart po įstatymo priėmimo, o ne kitai LRT vadovo kadencijai.
Su M. Garbačiauskaite-Budriene sutiko ir opozicijos atstovai.
„Girdėjote, kad jūs pats sau pradėjote prieštarauti kai kuriais punktais? Iš tikrųjų, tai šiek tiek primena tokią demagogiją – čia neįžeidžiant. Tiesiog demagogija yra tai, kas neatitinka tiesos ir realijų“, – kritiką komiteto pirmininkui žėrė jo pavaduotojas V. Juozapaitis.
Nors konservatorius pripažino, kad komitete buvo atlikta tam tikrų LRT įstatymo pataisymų, kurie vertintini teigiamai, projektas vis tiek yra prastas: „Švelniai tariant, išmestinas į šiukšlių kibirą“.
D. Žalimui nesuteikė teisės pasisakyti: skambėjo įžeidinėjimai
Kalbant opozicijos atstovams, komiteto pirmininkas K. Vilkauskas prašė jų kalbėti iš esmės ir taip trumpinti savo pasisakymus. Tai gerokai papiktino V. Juozapaitį.
„Prašėme pačioje pradžioje posėdžio skirti pakankamai laiko Venecijos komisijos išvadoms aptarti. Dabar jūs perskaitėte rašinėlį kažkieno parašytą ir galvojate, kas mes... Jūs mus idiotais laikote?“ – kalbėjo V. Juozapaitis.
Parlamento opozicija prašė K. Vilkauską suteikti žodį į posėdį prisijungusiam Europos Parlamento (EP) nariui D. Žalimui. Kaip žinia, buvęs Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas ir buvęs Lietuvos atstovas Venecijos komisijoje gana aktyviai dalyvavo Kultūros komiteto posėdžiuose svarstant LRT pataisas.
„Norėčiau, kad Dainius Žalimas pasisakytų“, – sakė R. Baškienė.
„Norėčiau, kad Dainius Žalimas pakomentuotų“, – savo ruožtu antrino V. Kernagis.
K. Vilkauskas žodžio europarlamentarui nesuteikė.
„Atsiprašau, gerbiamas Vytautai Kernagi, dabar jūsų eilė. Komiteto pirmininkas veda ir suteikia žodį“, – sakė jis.
„Tai aš dabar perleidžiu savo žodį Dainiui Žalimui“, – atkirto konservatorius.
„Jūs negalite perleisti, jūsų žodis yra jūsų žodis. Komiteto pirmininkas gali nustatyti, kas kalbės“, – nepasidavė Kultūros komiteto pirmininkas.
Opozicijai neatlyžtant, K. Vilkauskas tvirtino, kad D. Žalimas „turėjo labai daug galimybių kalbėti“ ankstesniuose komiteto posėdžiuose.
„Neturėjau“, – šūktelėjo D. Žalimas.
Besiginčydami visi politikai kalbėjo vienu metu – posėdžio eiga tapo chaotiška.
„Jūs norite užčiaupti burną, pirmininke Kęstuti Vilkauskai?“ – piktinosi V. Juozapaitis.
„Jūs labai labai negražiai atrodote, pone pirmininke. Jūs atrodote kaip bailys“, – tęsė jis.
„Jūs geriausiai atrodykite su savo įžeidinėjimais ir demagogija, ponas Juozapaiti“, – atkirto K. Vilkauskas.
Tęsiantis ginčams D. Žalimas pakartojo, jog komiteto posėdžiuose nėra pasisakęs dėl Venecijos komisijos išvadų. Todėl, jo teigimu, K. Vilkauskas tiesiog meluoja.
„Ponas Žalimas jau yra išsisakęs svarstant“, – nukirto K. Vilkauskas.
„Jūs pažeidžiate įstatymą“, – atsakė D. Žalimas, žerdamas kritiką, kad K. Vilkauskas, kaip komiteto pirmininkas, viršija savo įgaliojimus.
„Komiteto pirmininkas yra pirmas tarp lygių komitete, bet ne kažkoks viršininkas sovietinis ir ne kolūkio pirmininkas. (...) Esate kolūkio pirmininkas, tokia mano nuomonė“, – plūdosi europarlamentaras.
„Gerbiamas pone Žalimai, prašome neįžeidinėti ir nereikšti savo emocijų“, – atsakė socialdemokratas.
„Mes galime kalbėti kiek norime, jūs mūsų net negalite užtildyti“
Politikų apsižodžiavimai tęsėsi keliolika minučių. Opozicija nepaliaujamai reikalavo, kad K. Vilkauskas leistų pasisakyti ir D. Žalimui, ir Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovei Birutei Davidonytei.
„Matote, net žodžiai stringa nuo tos įtampos, kurią jūs sukūrėte sąmoningai neleisdamas pasisakyti“, – sakė „Vardan Lietuvos“ atstovė R. Baškienė.
„Kai trys komiteto nariai prašo, kad jūs suteiktumėte europarlamentarui (...) žodį, kad jis mums paaiškintų, apie ką mes kalbėjome, nes mes gal tiesiog ne visi kompetencijos turime – jūs darote savo tvarką ir neleidžiate kalbėti. Žiūrėkite, jeigu norite, mes tikrai galime ir fiziškai trikdyti šitą posėdį. Mes galime kalbėti kiek norime, jūs mūsų net negalite užtildyti, suprantate, nes mes iš kitos salės kalbame“, – pastebėjo V. Kernagis.
Opozicijai toliau kalbant ir piktinantis, K. Vilkauskas pranešė, kad Venecijos komisijos išvadų svarstymas baigtas – paskelbta techninė pertrauka prieš LRT pataisų svarstymą.
„Išklausėme jūsų visų nuomonės ir einame prie tolimesnio įstatymo projekto svarstymo. Siūlau penkių minučių techninę pertrauką, kad nurimtumėte visi ir pasiruoštu Seimo nariai“, – nurodė „socdemas“.
Tiesa, techninės pertraukos metu D. Žalimas išdėstė savo poziciją dėl Venecijos komisijos išvadų. Tačiau nuotolinio posėdžio transliacijoje tai nebuvo rodoma.
Kaip skelbta, Seimo Kultūros komitetui praėjusią savaitę užbaigus LRT įstatymo pataisų svarstymą, galutines išvadas žadama patvirtinti trečiadienį.
Iš viso darbo grupės parengtam įstatymo projektui buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų pasiūlymų, taip pat apie 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų. Taip pat daugiau nei 40 Seimo Teisės departamento pastabų.