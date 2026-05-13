G. Nausėda: neteisėti bandymai pasinaudoti Lietuvos oro erdve dronų atakoms būtų grubus tarptautinės teisės normų pažeidimas

„Mano pozicija aiški ir kategoriška. Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimynines valstybes“, – teigiama Frederiko Jansono Eltai perduotame prezidento komentare
Pasak šalies vadovo, tokie bandymai būtų laikomi grubiais tarptautinės teisės normų ir Lietuvos suvereniteto pažeidimais.
„Bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdve būtų grubus suvereniteto ir esminių tarptautinės teisės normų pažeidimas. Apie tai informuota ir Europoje kariaujančių valstybių vadovybė, ir NATO sąjungininkai“, – akcentuoja G. Nausėda.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiuo klausimu taip pat laikosi to paties požiūrio. Jo teigimu, prezidento pareiškimai atspindi aiškią Lietuvos poziciją, paneigiančią viešojoje erdvėje skleidžiamą Rusijos propagandą.
„Tai yra faktas, ką pasakė prezidentas. Lietuvos teritorija, oro erdvė, jos vandenys nėra ir negali būti naudojami jokiems kariniams veiksmams – tas yra akivaizdu“, – žurnalistams teigė K. Budrys.
„Tai yra Lietuvos aiški pozicija ir konstatavimas. Žinoma, galima sakyti, kad taip dar kartą paneigiama skleidžiama propaganda, priešiška iš Rusijos pusės, tačiau siūlau tai priimti kaip Lietuvos poziciją“, – pabrėžė užsienio reikalų ministras.
Pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.