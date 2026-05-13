G. Nausėda su V. Zelenskiu pasirašė susitarimą dėl šalių bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje

„Sutarties tikslas – nustatyti tvarią ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje sistemą, skirtą Lietuvos ir Ukrainos nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumams stiprinti. Bus bendradarbiaujama gynybos pramonės ir susijusiose karinės ekspertizės, kibernetinio saugumo bei technologinės plėtros srityse, įskaitant dalijimąsi atitinkama patirtimi, technologijomis ir pajėgumais“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Lietuvos vadovas primena, jog Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra įgijusios unikalią operacinę patirtį ir doktrinines pamokas, atremiant plataus masto, technologijomis paremtas grėsmes. Pranešime pabrėžiama ir tokios ekspertinės patirties dalijimosi svarba kolektyviniam atsparumui stiprinti.
Prezidentūros teigimu, sutartyje pažymima, kad Ukraina ir Lietuva bendradarbiaus stiprinant gynybinius pajėgumus, dalijantis technologijomis, patirtimi ir ekspertinėmis žiniomis, ypač kuriant integruotą oro ir priešraketinės gynybos sistemą, taip pat plėtojant inovatyvius technologinius sprendimus.
Kaip skelbė ELTA, G. Nausėda trečiadienį dalyvauja Bukarešto devyneto ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime Bukarešte, Rumunijoje.
Antradienį šalies vadovas teigė, kad Lietuva tikisi spartesnio gynybos pramonės bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis. Anot jo, šalis yra pasirengusi ir suinteresuota plėtoti bendrą gynybos pramonės gamybą su Ukraina.
Šių metų vasarį, minint ketvirtąsias plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą metines, G. Nausėda ir V. Zelenskis pasirašė susitarimą, kuriuo numatyta Lietuvoje pradėti kariaujančiai šaliai skirtos gynybos sistemų įrangos gamybą.