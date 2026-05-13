Lietuvos dienaAktualijos

Kaunas kviečia į 618-ąjį gimtadienį: trys dienos muzikos, skonių ir veiklų

2026 m. gegužės 13 d. 12:36
Gegužės 22–24 dienomis Kaunas minės 618-ąjį gimtadienį. Organizatoriai kauniečius ir miesto svečius kviečia į Santakos parką, Rotušės aikštę, Kauno pilies prieigas, Nemuno salą, Dainų slėnį ir kitas miesto lokacijas. Jose parengta išskirtinė trijų dienų programą. Šventėje lauks koncertai, maisto erdvės, meno mugė, šeimų pramogos, sporto veiklos, šviesos, ugnies ir vandens reginiai.
Daugiau nuotraukų (25)
„Kaunas – miestas, kurį kuriame kartu, o jo gimtadienis – mūsų visų šventė. Kviečiu dalyvauti. Parengta plati ir įvairiapusė programa. Esu tikras, kad joje kiekvienas ras tai, kas pradžiugins, įkvėps ir leis jausti pasididžiavimą esant kauniečiu“, – kviesdamas į Kauno gimtadienį kalbėjo miesto meras Visvaldas Matijošaitis
Kauno miesto gimtadienis – vienas iš laukiamiausių metų renginių. Šių metų programa sukurta taip, kad miesto gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves ir leistų šventę patirti įvairiais būdais – per muziką, maistą, judesį, šeimų pramogas, šviesos instaliacijas ir bendruomeniškas iniciatyvas.
Pirmąją šventės dieną, gegužės 22-ąją, kauniečiai bus kviečiami į meno mugę, vaikų pramogas Santakos parke, „Open Kitchen“ maisto erdvę, festivalį „BandFest Kaunas 2026“, bendrystę skatinančią Kauno gimtadienio vakarienę senamiestyje, „Open-Air“ diskoteką Rotušės aikštėje ir šviesos instaliaciją ant Santakos tilto.
Susiję straipsniai
Ąžuolyno parke – naujas miesto akcentas, kviečiantis pažvelgti į žodžio trapumą

Ąžuolyno parke – naujas miesto akcentas, kviečiantis pažvelgti į žodžio trapumą

Kaune nuaidėjo jubiliejinė 60-oji „Gintarinė pora“: nemokamas renginys į areną pritraukė gausų būrį žiūrovų

Kaune nuaidėjo jubiliejinė 60-oji „Gintarinė pora“: nemokamas renginys į areną pritraukė gausų būrį žiūrovų

Kaunas kviečia darbdavius pasinaudoti miesto kompensacija įdarbinant jaunimą

Kaunas kviečia darbdavius pasinaudoti miesto kompensacija įdarbinant jaunimą

Gegužės 23-ioji mieste bus ne ką mažiau intriguojanti. Santakos parke ir jo prieigose veiks šeimų erdvės, interaktyvi vandens siena, aitvarų edukacijos, „LKL street“, RIMI krepšinio veiklos, maisto zona, meno mugė ir kitos pramogos.
Šalia Kauno pilies įsikurs Turizmo gatvė, Viduramžių miestelis, pasidairyti kvies klasikinių automobilių paroda.
Nemuno saloje prasidės festivalis „Audra“, o vakare Santakos parke skambės koncertai. Šeštadienį vainikuos finalinis ugnies, vandens ir muzikos šou „Stichijų Santaka“ bei akrobatų, lazerių ir diskotekos reginys Rotušės aikštėje.
Sekmadienį, gegužės 24-ąją, vyks sporto, šeimų ir kultūros veiklos. Miesto gimtadienio lankytojų lauks nemokama kalanetikos treniruotė, funkcinio sporto varžybos Dainų slėnyje, batutų parkas, nemokami vaikų užsiėmimai po atviru dangumi, aitvarų dirbtuvės, miuziklas „Kakė Makė ir laiko mašina“.
Baigiamuoju Kauno miesto gimtadienio akordu taps koncertas Santakos parke ir šviesos instaliacija „TARP“.
Išsami renginių programa: kaunas.lt.
miesto šventėGimtadienisKauno miesto naujienos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.