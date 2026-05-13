Po kratų A. Bužinskas pateikė daugiau detalių apie tyrimą: apskundė pareigūnų veiksmus

„Vakar pateikiau skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų veiksmų. Kodėl? Nes būtent jų veiksmais, o ne mano, sukurta situacija, lemianti tariamą poreikį atlikti kratas.
Šioje istorijoje svarbu atskirti du dalykus – atliekamą ikiteisminį tyrimą ir tai, kaip tas tyrimas atliekamas. Dėl atliekamo tyrimo pastabų aš neturiu. Lai teisėsauga dirba savo darbą, visą tyrimui reikiamą medžiagą miesto administracija iš savo pusės teikia jau antrus metus. Neturėjome ir neturime ko slėpti, tad ir toliau teiksime visą reikiamą medžiagą iš savo pusės.
Kam aš turiu pastabų ir kas kelia nuostabą bei susirūpinimą, tai pareigūnų veikimo būdui, nes tai, kam pakanka elementaraus telefono skambučio ar elektroninio laiško, ar mano nuvykimo pas pareigūną, ar pastarojo atvykimo, jeigu tam yra poreikis, pareigūnų veiksmais (veikimo būdu) paversta nesankcionuotomis kratomis darbo vietoje, namuose, automobilyje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Bužinskas.
A. Bužinskas tikina – neturi ką slėpti ir nesupranta tokio dramatiškumo: iš namų paėmė ir močiutės planšetę
Jis pakartojo tai, ką tvirtino ir prieš savaitę – jokio šaukimo į apklausą nei jis, nei savivaldybė negavo.
Kaip skelbta, teisėsauga siekė apklausti A. Bužinską kaip specialųjį liudytoją, tačiau jam į apklausą neatvykus, pareigūnai ėmėsi kratų.
„Manau, pastarasis (šaukimas į apklausą – Lrytas) net nebuvo siųstas, nekalbant jau apie tai, kad jis turėtų būti įteikiamas arba įsitikinama jo gavimo faktu. Tuo tarpu mano tariamas neatvykimas į apklausą Policijos minimas kaip viena iš nesankcionuotų kratų priežasčių“, – pabrėžė jis.
Įraše „Facebook“ A. Bužinskas taip pat atskleidė, kad teismas dar kovo 2 d. priėmė sprendimą dėl poėmio iš savivaldybės administracijos patalpų. Tačiau, stebėjosi politikas, realizuoti šį nutarimą pareigūnai nusprendė tik po poros mėnesių, gegužės 7 d. – tada, kai, pasak konservatoriaus, buvo viešai žinoma, kad jis atostogauja užsienyje.
„Aptariamo poėmio metu apžiūrėjus mano darbo kabinetą siektų paimti daiktų, pavyzdžiui mobiliojo ryšio telefono, suprantama, nerasta ir nepaimta. Štai tuomet, ikiteisminio tyrimo pareigūnė nutaria dėl neatidėliotinai, t. y. nesant teismo leidimo, darytinų kratų tiek Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, tiek mano namuose, tiek mano automobilyje. Neatidėliotinai, mano ir viešai matomų atostogų užsienyje metu, nors patys daugiau nei du mėnesius kažkodėl atidėliojo dar kovo 2 dienos teismo nutarties vykdymą“, – nuostabos neslėpė konservatorius.
„Minimais nutarimais dėl neatidėliotinai atliktinų kratų tik deklaratyviai nurodoma, kad kratos atliktinos neatidėliotinai, nes neva yra pagrindas manyti, kad kratytinose vietose paimtini daiktai (pavyzdžiui mobilaus ryšio telefonas, kuris natūralu, dažniausiai turimas su savimi) gali būti slepiami, o aš pats neva šaukimu kviečiamas į apklausą neatvykau. Kai tuo tarpu, kaip jau minėjau, jokio šaukimo į apklausą niekada negavau ir manau, kad jis net ir siunčiamas nebuvo. Be to, daugiau negu keista ir nelogiška būtų slėpti mobilų telefoną namuose ar mašinoje, kuomet pats tuo metu esi užsienyje“, – tęsė jis.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, jo skundas dėl pareigūnų veiksmų jo reputacijai padarytos žalos nesumažins. Nepaisant to, A. Bužinskas vylėsi, kad policija objektyviai įvertins pareigūnų veiksmus.
„(...) ir galbūt tai padės kitiems žmonėms ir jų artimiesiems išsaugoti daug nervinių ląstelių dėl kitų žmonių nekompetencijos, kuomet vietoje elementaraus ir nesudėtingo pasiruošimo atliktinam nesudėtingam ir didelių resursų nereikalaujančiam veiksmui sukuriama situacija lemianti tariamą poreikį atlikti eilę nesankcionuotų kratų, tam naudojant gerokai didesnius resursų išteklius, nei objektyviai reikia“, – apibendrino jis.
Tiesa, konservatorius dar pridūrė, kad pirmadienį sulaukė teisėsaugos pareigūnų skambučio ir kvietimo į apklausą.
„Pirmadienį tyrėjams pagaliau pavyko atrasti mano telefono numerį, nesudėtingai susisiekti ir įteikti realų šaukimą. Pasirodo, įmanoma ir be kratų“, – nurodė A. Bužinskas.
Atliktos kratos, nes neatvyko į apklausą
Kaip Lrytas jau rašė, praėjusį ketvirtadienį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius A. Bužinskas sulaukė pareigūnų dėmesio – apie tai, kad policija atliko kratas jo namuose, darbo kabinete ir automobilyje, konservatorius pranešė pats.
„Šiandien policijos pareigūnai mano namuose ir kabinete atliko kratą. Pirminėmis žiniomis – nes neatvykau į policijos apklausą dėl tolimesnio gatvių standarto naudojimo. Tačiau įdomiausia, kad šaukimo į apklausą negavau“, – socialiniame tinkle „Facebook“ praėjusį ketvirtadienį nurodė A. Bužinskas, patikinęs, kad nei elektroniniu būdu, nei fiziškai negavo jokio pareigūnų šaukimo į apklausą.
Konservatorius teigė manąs, kad teisėsaugos dėmesio sulaukė dėl buvusio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus kadencijos metu vykdytos vadinamosios gatvių siaurinimo politikos. Tuomet A. Bužinskas ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir pasirašė gatvių infrastruktūros standarto gairių dokumentą. Vis tik, 2024 m. birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutarė, kad Vilniaus miesto savivaldybės aktai dėl gatvių siaurinimo negali būti taikomi.
Generalinė prokuratūra portalui Lrytas nurodė, jog kratos atliktos tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir galimo tarnybos pareigų neatlikimo. Tyrimą vykdo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba. Daugiau detalių apie ikiteisminį tyrimą teisėsauga nesuteikė.
Tiesa, Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė taip pat informavo, kad A. Bužinską nuspręsta apklausti kaip specialųjį liudytoją. Apklausa turėjo vykti gegužės 7 d., tačiau A. Bužinskas į ją neatvyko. Todėl buvo atliktos kratos.
Kaip specialusis liudytojas asmuo apklausiamas, kai teisėsauga domisi jo paties veiksmais, bet neturi pakankamai duomenų pateikti įtarimus arba to neįmanoma padaryti dėl turimos teisinės neliečiamybės.
Po žinių apie kratas A. Bužinskas žurnalistams teigė nematąs pagrindo trauktis iš pareigų ar stabdyti narystės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) gretose.