Lietuva išreiškė protestą Rusijai dėl atsinaujinusių Ukrainos apšaudymų

2026 m. gegužės 13 d. 17:55
Užsienio reikalų ministerijoje (URM) trečiadienį Rusijos ambasados atstovui buvo įteikta nota, kuria Lietuva išreiškė protestą dėl tebesitęsiančių visos Ukrainos teritorijos apšaudymų Rusijos koviniais dronais ir raketomis, taip pat priminta pareiga laikytis tarptautinės teisės normų, pranešė institucija.
Kaip skelbia URM, notoje teigiama, kad Rusija nepasinaudojo galimybe laikytis gegužės 6–11 d. paskelbtų paliaubų, taip pat ir po gegužės 11 d., kurios galėjo leisti pereiti nuo karinių veiksmų prie diplomatinių derybų.
„Tai, kad Rusijos veiksmai yra nukreipti prieš civilius Ukrainos gyventojus, yra neginčijami tarptautinės humanitarinės teisės normų, draudžiančių vykdyti prievartos aktus ar grasinimus, kuriais siekiama įbauginti civilius gyventojus, pažeidimai ir gali būti kvalifikuoti kaip karo nusikaltimai“, – skelbia ministerija.
Notoje pažymima, kad atsakomybei už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus senaties terminas nėra taikomas, todėl nusikaltimų organizatoriai ir vykdytojai neišvengs atsakomybės.
Kaip skelbė ELTA, JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį penktadienį paskelbė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nuo praėjusio šeštadienio laikytis trijų dienų paliaubų ir apsikeisti po 1 tūkst. belaisvių.
Dar šeštadienį abi šalys apsikeitė kaltinimais pažeidus trijų dienų paliaubas, tačiau apie jokius didesnius smūgius kariaujančios šalys nepranešė.
Trečiadienį per dienines Rusijos bepiločių orlaivių atakas, daugiausia nukreiptas prieš Vakarų Ukrainą, žuvo mažiausiai trys žmonės, o dar bent 12 buvo sužeista.
