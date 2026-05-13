Ministrų kabinetas palaiko siūlymą atšaukti T. Valionį iš ambasadoriaus Moldovoje pareigų

2026 m. gegužės 13 d. 14:21
Vyriausybė palaiko siūlymą atšaukti Tadą Valionį iš ambasadoriaus Moldovoje pareigų.
Trečiadienį vykusio posėdžio metu nuspręsta prezidentui Gitanui Nausėdai teikti siūlymą atšaukti Lietuvos diplomatinį atstovą iš šiuo metu einamų pareigų nuo rugpjūčio 27 d.
Prieš pradėdamas vadovauti Lietuvos ambasadai Moldovoje T. Valionis dirbo ambasadoje Ukrainoje, Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie NATO, nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, ambasadoje Lenkijoje.
Lietuvoje valstybės diplomatinius atstovus skiria ir atleidžia prezidentas užsienio reikalų ministro teikimu, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.
