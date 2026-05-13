Ministrų kabinetas pritarė Šaulių sąjungos įstatymo pakeitimams

Tiesa, šie pakeitimai turės būti teikiami Seimui.
Kaip nurodoma KAM nutarimo projekte Vyriausybei, siūloma sujungti padalinius, kurie turi bendrą užduotį, į didesnius vienetus, taip efektyvinant jų valdymą ir kontrolę.
„Karaliaus Mindaugo šaulių 10-ojoje rinktinėje, kuri veikia Vilniaus apskrityje, yra daugiau nei 5 tūkst. šaulių, atitinkamai suskirstytų į 40 kuopų ir atskirųjų būrių. Mokomosiose kuopose yra daugiau nei 1,2 tūkst. Šaulių skaičius padaliniuose ženkliai didesnis nei analogiškuose Lietuvos kariuomenės padaliniuose, todėl kyla nesuderinamumo klausimų vykdant bendras užduotis“, – nurodo ministerija.
Todėl, kaip pabrėžiama projekte, tokio skaičiaus padalinių tiesioginis valdymas nėra efektyvus, todėl siekiama sujungti padalinius į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi, valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų Lietuvos kariuomenės (LK) struktūrą.
„LK patvirtinus karo komendantūrų struktūrą, numatyta, kad kai kuriose komendantūrose karo komendantui bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys LŠS komendantiniai ginkluoto pasipriešinimo šauliai. LŠS siekia sudaryti tokius padalinius, rengti juos būsimoms užduotims, taip užtikrinant, kad karo komendantui būtų perduoti sukomplektuoti ir parengti vienetai (batalionai). Į batalionus būtų jungiami ne tik LŠS komendantiniai ginkluoto pasipriešinimo vienetai, bet ir kiti padaliniai, kuriems numatytos užduotys ginkluotos gynybos plane, jeigu tokiuose padaliniuose bendras šaulių skaičius būtų ne mažesnis kaip 400“, –akcentuoja ministerija.
Taip pat siūloma įteisinti eskadriles – oro pajėgumų vienetus, kurie galėtų vykdyti žvalgybos, logistikos, dislokavimo bei ankstyvojo perspėjimo užduotis.
Kaip nurodo ministerija, LŠS Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-ojoje rinktinėje jau veikia lengvosios aviacijos būrys, vienijantis ultralengvųjų orlaivių pilotus, aviacijos profesionalus ir entuziastus.
„Padalinys gali vykdyti žvalgybos, logistikos, dislokavimo ir kitas užduotis, suteikdamas greitą situacijos vertinimą iš oro“, – pažymima projekte.
Anot KAM, šiuo metu rinktinėje veikiantis lengvosios aviacijos būrys turi 15 orlaivių ir jau dabar atitinka kariuomenės aviacijos standartus, pagal kuriuos eskadrilę paprastai sudaro nuo 12 iki 24 orlaivių. Ministerija taip pat nurodo, kad 2026–2027 metais numatoma plėtra iki 30–45 orlaivių.
Kaip teigiama projekte, eskadrilių įteisinimas leistų suvienodinti LŠS ir LK kariuomenės terminologiją bei aiškiau atskirti antžeminių ir oro padalinių funkcijas. Tikimasi, kad tai prisidėtų prie efektyvesnio žvalgybos, logistikos ir ankstyvojo perspėjimo užduočių vykdymo.
Projektu taip pat siūloma nustatyti papildomas pareigybes, reikalingas batalionų ir eskadrilių veiklai organizuoti, taip pat suteikti LŠS vadui daugiau įgaliojimų tvirtinti batalionų struktūrą, pavadinimus ir nuostatus.
Be to, siūloma griežčiau reglamentuoti klubų, draugijų ir išeivijos šaulių steigiamų apdovanojimų naudojimą tais atvejais, kai juose naudojama LŠS simbolika.
KAM pažymi, kad įgyvendinti šiam projektui papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. Batalionus ir eskadriles planuojama formuoti iš šaulių, kurie veikia visuomeniniais pagrindais – plėtra bus vykdoma tomis pareigybėmis, kurios nėra finansuojamos iš valstybės biudžeto.
Ministerijos vertinimu, priėmus pakeitimus būtų stiprinamas LŠS pasirengimas dalyvauti ginkluotoje valstybės gynyboje.