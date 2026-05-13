Mirė Kovo 11-osios akto signataras Z. Juknevičius

Vienas pirmųjų užuojautą dėl signataro mirties pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Nuoširdžiai užjaučiu velionio šeimą, artimuosius, bendražygius ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų bendruomenę. Zenono Juknevičiaus atminimas išliks gyvas Lietuvos istorijoje ir visų širdyse, kuriems valstybės laisvė, teisingumas ir pareiga Tėvynei yra nekintančios vertybės“, – užuojautoje cituojamas J. Olekas.
Netrukus užuojauta pasidalijo ir šalies vadovas bei ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
„Netekome Nepriklausomybės Akto signataro Zenono Juknevičiaus. Atmintyje išliks jo indėlis į Lietuvos istoriją ir valstybės stiprinimą“, – užuojautoje teigė šalies vadovas.
Jis taip pat pareiškė užuojautą velionio artimiesiems, bendražygiams ir visiems pažinojusiems Z. Juknevičių.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė pažymėjo, kad teisė ir laisvė Z. Juknevičiui buvo neatsiejamos vertybės.
„Zenono Juknevičiaus vardas visam laikui liks įrašytas Lietuvos istorijoje kaip vieno iš žmonių, savo parašu ir darbu prisidėjusių prie nepriklausomos valstybės atkūrimo bei jos demokratinės teisinės sistemos stiprinimo“, – rašoma premjerės užuojautoje.
„Bendražygiai ir kolegos jį prisimins kaip pareigingą ir nuosekliai prie modernios Lietuvos teisinių pamatų kūrimo prisidėjusį žmogų, kuriam teisė ir laisvė buvo neatsiejamos vertybės“, – pridūrė ji.
Z. Juknevičius gimė 1949 metais Valdeikių kaime, Pasvalio rajone. 1977 baigė Vilniaus universitetą, kur įgijo teisininko kvalifikaciją. Per gyvenimą dirbo Šilutės rajono liaudies teismo teisėju, Kupiškio valstybinės notarinės kontoros vyresnysis notaru, buvo Kupiškio rajono prokuratūros tardytojas.
Z. Juknevičius 1987–1990 m. buvo LSSR teisingumo ministro pirmasis pavaduotoju, o nuo 1990 m. dvejus metus pats laikinai vadovavo Teisingumo ministerijai.
