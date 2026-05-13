Naujam Seimo komitetui turėtų vadovauti „aušrietis“ A. Gedvilas

Tokia šio komiteto vadovybė išrinkta trečiadienį vykusiame pirmajame šio naujai įsteigto komiteto posėdyje.
Išrinktas komiteto vadovų kandidatūras dar turės oficialiai patvirtinti Seimas. Balsuoti dėl jų planuojama ketvirtadienio Seimo plenariniame posėdyje.
Beje, anksčiau A. Gedvilas vadovavo Energetikos ir darnios plėtros komisijai, kurią Seimas, sudaręs komitetą, panaikino.
Naujasis komitetas teiks išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės energetikos, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimo politikos formavimo ir jos prioritetų.
Jis rengs ir svarstys įstatymų bei teisės aktų projektus, susijusius su energetika, kitais sektoriais (transportu, pramone, žemės ūkiu, atliekų tvarkymu), kuriuose yra išmetama daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Šis komitetas vykdys Energetikos ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT), Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos parlamentinę kontrolę.
Iš Energetikos ir Finansų ministerijų šio komiteto nariai galės gauti informaciją apie valstybės energetikos politikos formavimą ir įgyvendinimą, taip pat apie valstybės valdomų energetikos įmonių strategines veiklos kryptis ir investicijas, viešųjų lėšų naudojimą.
Naujai suformuotame Energetikos ir darnios plėtros komitete dirbs 13 parlamentarų. Tai yra 17-asis Seime veikiantis komitetas.
