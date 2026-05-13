Paaiškėjo, kur ir kada bus atsisveikinama su signataru Z. Juknevičiumi

„Atsisveikinimas su Velioniu vyks laidojimo namuose „Ritualas“ (Olandų g. 22, Vilnius) gegužės 14 d. nuo 12 iki 20 val. ir gegužės 15 d. nuo 10 iki 13 val.
Karstas išnešamas gegužės 15 d. 13 val. Velionis bus palaidotas Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje“, – pranešė Seimas.
Zenonas Juknevičius gimė 1949 m. birželio 10 d. Valdeikių kaime, Pasvalio rajone. 1972–1977 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete (dabar – Vilniaus universitetas) ir įgijo teisininko kvalifikaciją.
Profesinį kelią Z. Juknevičius pradėjo teisinėje sistemoje. 1977–1981 m. dirbo Šilutės rajono Liaudies teismo liaudies teisėju, 1981–1982 m. – Kupiškio valstybinės notarinės kontoros vyresniuoju notaru, 1982–1987 m. – Kupiškio rajono prokuratūros tardytoju. 1987–1990 m. ėjo Lietuvos TSR teisingumo ministro pirmojo pavaduotojo pareigas.
1989–1990 m. Signataras buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sekretoriato neetatinis juridinis konsultantas. Sąjūdžio metais jo teisinės žinios, patirtis ir valstybės atkūrimo procesų supratimas buvo svarbūs rengiantis esminiams Lietuvos politiniams sprendimams.
1990 m. vasario 24 d. Z. Juknevičius Mažeikių rinkimų apygardoje Nr. 76 buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą. 1990 m. kovo 11 d. jis balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ ir tapo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru.
Aukščiausiojoje Taryboje-Atkuriamajame Seime Zenonas Juknevičius dirbo 1990–1992 m. 1990 m. kovo 10 d. buvo išrinktas į pirmosios sesijos sekretoriatą, nuo 1990 m. kovo 20 d. dirbo nuolatinėje Teisinės sistemos komisijoje. Taip pat buvo Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti, Materialinių vertybių išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimams tirti komisijos, Rezistencijos (pasipriešinimo) dalyvių teisių komisijos narys, priklausė darbo grupei, rengusiai desovietizacijos įstatymo projektą. Jis buvo Jungtinės Sąjūdžio frakcijos narys.
1992 m. liepos 21 d. – lapkričio 26 d. Signataras laikinai ėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pareigas. 1992 m. rinkimuose kandidatavo į Lietuvos Respublikos Seimą.
Pasibaigus darbui parlamente, Zenonas Juknevičius tęsė teisininko veiklą. 1995 m. įsteigė savo vardu pavadintą advokato kontorą ir dirbo advokatu.
2000 m. liepos 1 d. Zenonas Juknevičius apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.
MirtisnetektisKovo 11-oji
