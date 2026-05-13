Paaiškėjus skandalingoms detalėms – teisėsaugos kratos pas V. Jukną

Vėliau apie kratas patvirtino ir pati FNTT. Anot tarnybos, atliekant kovo viduryje pradėta ikiteisminį tyrimą, antradienį pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone.
Kaip nurodo FNTT, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumentų klastojimo (BK 300 str. 3 d.) bei kreditinio sukčiavimo.
Tyrimas pradėtas gavus duomenų, kad viešoji įstaiga „Mokslinės paslaugos“ ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademija galimai neskaidriai naudoja Europos Sąjungos (ES) lėšas, organizuodami ūkininkų mokymus.
S. Malinauskas pasidomėjo, kas slypi už A. Bužinsko kratų: akivaizdu viena
„Pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus du juridiniai asmenys, galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaule galėjo gauti beveik 400 tūkst. eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkst. eurų“, – teigiama FNTT pranešime.
Kaip skelbta, naujienų portalas „15min“ antradienį paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės I. Ruginienės tuometinio visuomeninio patarėjo V. Juknos įmonė „Mokslinės paslaugos“ bei jo vadovaujama VDU Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja.
Naujienų portalas nurodo, jog Nacionalinė mokėjimų agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skyrė daugiau nei 200 tūkst. iš 300 tūkst. suplanuotos ES paramos, nors, pagal projektų taisykles, auditorijoje nepasirodžius bent dvylikai dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba žiniasklaidoje paviešintą informaciją apie galimai formaliai vykstančius ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, perdavė vertinti Generalinei prokuratūrai.
Po minėtojo tyrimo premjerė I. Ruginienė priėmė sprendimą atleisti V. Jukną iš visuomeninio patarėjo pareigų, kol nebus išsiaiškintos žurnalistiniame tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės.
Į tyrimą sureagavęs prezidentas Gitanas Nausėda žurnalistams teigė situaciją vertinantis blogai. Jo teigimu, pasitvirtinus, jog tyrime pareikšti įtarimai yra tiesa – tai nepuoštų Vyriausybės kanceliarijos.
Reaguodamas į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, VDU pranešė sudaręs komisiją įvykio aplinkybėms ištirti. Be to, kol vyks tyrimas, V. Jukna nušalinamas nuo Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų.
Primename, kad V. Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis ėjo patarėjo žemės ūkio klausimais pareigas.
Prieš tai jis ėjo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos vyriausiojo mokslo darbuotojo bei Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovo pareigas.
2020–2024 m. V. Jukna buvo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys.
