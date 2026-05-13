Po viešų M. Maldeikio abejonių – konservatorių partijos verdiktas

Viešos parlamentaro kritikos strėlės konservatorių lyderiui Laurynui Kasčiūnui sukėlė ir nemenką dalies jo bendražygių pyktį – Žygimantas Pavilionis M. Maldeikio pamąstymus vadino „vieno žmogaus šou“ ir teigė manąs, kad šis tiesiog siekia pigiaus populiarumo.
Tačiau tarp TS-LKD vadovybės gynėjų atsirado ir tokių, kurie M. Maldeikio mintims iš esmės pritarė. Tarp tokių politikų – ir buvęs konservatorių vedlys Gabrielius Landsbergis, taip pat konservatorius Andrius Navickas.
Kaip skelbė portalas Delfi, trečiadienį partijos Priežiūros komitetas turėjo aiškintis, ar M. Maldeikis savo pareiškimais apie partijos politinę kryptį nepažeidė jos įstatų.
M. Maldeikis pažėrė kritikos konservatoriams: tai nėra lyderystė
Kas nuspręsta?
Kaip po trečiadienio rytą vykusio komiteto posėdžio informavo TS-LKD atstovai, uždarame pokalbyje galiausiai prieita prie išvados, kad partija yra atvira diskusijoms ir nuomonių įvairovei, tačiau kartu išskiriama ir viena pastaba.
„Svarbius strateginius ir vertybinius klausimus visiems partijos nariams pirmiausia rekomenduojama aptarti partijos vidaus organuose: partijos taryboje, prezidiume, partijos politikos komitete, frakcijose, skyriuose“, – nurodė partijos atstovai.
Portalui Lrytas susisiekus su konservatorių partijos Priežiūros komiteto pirmininku Jonu Gudausku, šis labai nedaugžodžiavo, tačiau patikino, kad vidinė diskusija buvo gana ilga.
„Nesikoncentravome vien tik į M. Maldeikio pasisakymą, bet tikrai mūsų partija yra atvira diskusijoms ir nuomonių įvairovei“, – teigė J. Gudauskas.
„Partijoje yra įvairių nuomonių, esame skėtinė partija, tai kuo daugiau diskusijų – tuo geriau, man atrodo“, – pridūrė komiteto pirmininkas.
Jis patvirtino, kad komiteto posėdyje buvo ir pats M. Maldeikis. Tiesa, ar buvo daugiau tokių, kurie pritartų jo kiek daugiau nei prieš mėnesį pirmą kartą išsakytoms mintims, J. Gudauskas nepatikslino.
„Mes neužsidarome, nebijome viešumos. Tik tiek, kadangi Seimo narys M. Maldeikis yra mūsų bendruomenės narys, visi mūsų partijos strateginiai klausimai yra aptarinėjami mūsų bendruomenėje.
Tai mes taip ir rekomendavome visiems, neišskiriant M. Maldeikio“, – teigė komiteto vadovas.
Pasak J. Gudausko, klausimai, kur link juda partija, sprendžiami tiek suvažiavime, tiek prezidiume ir kituose svarbiausiuose politinės jėgos organuose. Jis pridūrė, jog komitete aptarta ir tam tikra komunikacijos stoka – ypač tais klausimas, dėl kurių nuomonės pačioje partijoje išsiskiria.
„Bet pačios partijos strategiją nei pats vienas M. Maldeikis formuoja, nei partijos pirmininkas – formuoja tam sudaryti organai“, – patikslino J. Gudauskas.
Gavo namų darbą
Maždaug prieš mėnesį M. Maldeikis pradėjo viešai abejoti konservatorių kryptimi, kėlė klausimus dėl partijos identiteto, apie tai, ką ji po rinkimų galės pasiūlyti žmonėms.
M. Maldeikis sukritikavo ir dabartinį konservatorių lyderį L. Kasčiūną, kėlė klausimą, ar pastarasis aiškiai apibrėžia TS-LKD tikslus bei viziją. Esą nelabai aišku, apie ką yra dabartiniai konservatoriai, kokia kryptimi jie juda. Pats L. Kasčiūnas paragino bendrapartietį apsispręsti, ar jis yra komandos dalis.
Be to, anot konservatorių pirmininko, pastabas ar pasiūlymus politikas turėtų išsakyti frakcijai, o ne žiniasklaidai.
Galiausiai M. Maldeikis iš bendražygių gavo ir užduotį pačiam parengti partijos koncepcijos dokumentą, kaip jis supranta, kokia turėtų būti partijos vizija ir prioritetai.
Namų darbus konservatorius atliko ir perdavė juos įvertinti kolegoms. Koncepcija, anot jo, susideda iš dviejų dalių.
„Viena yra apie partijos identitetą, kas mes esame kaip partija – tai yra, kad esame europinė centro dešinės partija. Antroji dalis buvo pagrindiniai sektoriai, kuriuos mes turime atliepti, kad visuomenė įsivaizduotų mūsų požiūrį.
Tai yra ekonomika, finansai, migracijos politika, saugumas, užsienio politika, Europos Sąjungos reformos. Tai, ką mes turėtume komunikuoti žmonėms, kad jie žinotų, ką jie gautų per rinkimus Tėvynės sąjungos asmenyje. Tokie sektoriniai aspektai. Tai yra pagrindas diskusijai“, – Lrytas pasakojo M. Maldeikis.
Lrytas pavyko gauti šį dokumentą. Jį galite pamatyti ČIA.