URK palaiko D. Tamulaičio kandidatūrą į ambasadoriaus Pietų Korėjoje pareigas

2026 m. gegužės 13 d. 14:15
Seimo Užsienio reikalų komitetas (URK) palaiko ministerijos siūlymą į Lietuvos ambasadorius Korėjos Respublikoje, Filipinų Respublikai ir Mongolijai skirti Donatą Tamulaitį.
„URM pateikė labai kvalifikuotą kandidatą, šiuo metu dirbantį ministerijoje Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento direktoriumi. Tai yra Donatas Tamulaitis“, – Eltai teigė R. Motuzas.
„Jis yra studijavęs Korėjoje, išmano prekybą, dirbęs daugelyje ambasadų, misijų. Manau, kad turime toliau stiprinti atstovavimą tame regione“, – akcentavo jis.
D. Tamulaitis nuo 2023 metų birželio vadovauja URM Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamentui. Anksčiau jis nuo 2019 m. ėjo Lietuvos nuolatinio atstovo prie Pasaulio prekybos organizacijos pareigas.
Tiesa, Ministrų kabinetas dar balandį pritarė Linos Antanavičienės atšaukimui iš Lietuvos ambasadorės Korėjos Respublikoje, Filipinų Respublikai ir Mongolijai pareigų.
Šias pareigas ji ėjo nuo praėjusių metų lapkričio.
Lietuvos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia prezidentas.
