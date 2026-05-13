V. Benkunskui siekiant griežtinti migracijos politiką, V. Kondratovičius tikina: situaciją tikrai kontroliuojame

„Paskutiniais metais migrantų, legaliai dirbančių (arba gyvenančių – ELTA) Lietuvoje kitais, humanitariniais, pagrindais, skaičius nedidėja – jis išlieka stabilus. Manome, kad mes tikrai migraciją kontroliuojame, bet jeigu matysime, kad atsiranda kažkokios vėl naujos grėsmės, galinčios kelti problemas ateityje, mes tikrai priimsime visus sprendimus“, – Eltai kalbėjo vidaus reikalų ministras.
Jo teigimu, ministerija yra atvira diskusijoms, todėl V. Benkunsko organizuojamos akcijos šia tema jam esą pasirodė keistos.
„(Esame – ELTA) atviri bet kokioms diskusijoms. Keista, kad meras ne veikia per savo frakciją Seime, o bando prie (Vidaus reikalų ministerijos – ELTA) langų, kada nėra ministrų, daryti akcijas“, – tikino jis.
Susiję straipsniai
Kaip skelbta, gegužės pradžioje V. Benkunskas priešais VRM suorganizavo parašų rinkimo akciją dėl griežtesnių migracijos sąlygų. Tuomet jis teigė pastarąjį mėnesį bandęs prisibelsti i ministro V. Kondratovičiaus duris diskusijai dėl migracijos politikos peržiūrėjimo, tačiau atsakymo tvirtino nesulaukęs.
Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras sulaukė ir oficialaus V. Benkunsko kreipimosi, siūlančio Seimui teikti jo rengtas įstatymo pataisas, numatančias, kad leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pro trejų metų būtų pratęsiamas tik tiems užsieniečiams, kurie valstybinę kalbą mokėtų ne prasčiau nei A2 lygiu bei turėtų šį faktą patvirtinantį dokumentą.
Reaguodamas į tai, V. Kondratovičius socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriame atsakė, kad tokių sprendimų nesiruošia priimti, nes tai – ne VRM kompetencijų sritis.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto tarybai priėmus užsienio kilmės gyventojų integracijos vykdymo veiksmų planą, sostinė pradeda įgyvendinti jame numatytas priemones. Nurodoma, kad lietuvių kalbos mokymasis yra prioritetinė plano dalis ir būtina sąlyga sėkmingam gyvenimui mieste. Tam ir kitai pagalbai užsieniečiams ketinama skirti 4,3 mln. eurų.
Balandį V. Benkunskas pristatė, kad sostinėje apsigyvenusiems užsieniečiams bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos jiems patogiausiu būdu – nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiėmimų iki akademinių kursų.