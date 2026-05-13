V. Kondratovičius: kontrabandinių balionų srautas į Lietuvą sumažėjo du kartus

„Mastas sumažėjo ženkliai – mažiausiai du kartus. Tos operacijos, kuriuos vykdomos, tikrai veikia“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.
„Beveik 400 tūkst. pakelių (cigarečių – ELTA), susietų konkrečiais su balionais, buvo sulaikyta, surasta (nuo pernai lapkričio – ELTA) – skirtingais atvejais skirtingai. Mes manome, kad (taikomos priemonės – ELTA) veikia. Vienas balionas nėra kažkokia naujiena (…). Taip, balionai kol kas skrenda, bet mūsų veiksmai rodo didelį postūmį“, – kalbėjo ministras.
Trečiadienio naktį Kaune, Šančiuose, nusileido balionas, gabenęs 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Dėžėse buvo 9 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, Balionas nusileido 3.17 val. Lauryno Ivinskio gatvėje. Kauniečiai fiksavo ir daugiau naktį skridusių balionų.
Kaip skelbė ELTA, Policijos departamento duomenimis, nuo 2025 m. lapkričio 24 d., kuomet vyksta policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose, buvo aptikti 134 oro balionai, gabenę kontrabandines cigaretes.
Rasta daugiau nei 376 tūkst. pakelių iš Baltarusijos tokiu būdu atgabentų cigarečių.
Dėl kontrabandos buvo sulaikyti 72 asmenys, pradėta 19 ikiteisminių tyrimų.
VSAT atstovas Giedrius Mišutis Eltai sakė, kad šiemet stebimas mažesnis oro balionų antplūdis nei pernai.
„Šiemet gegužę perimti 4 balionai, balandį – 7. Tuo metu pernai balandį buvo perimti 46 oro balionai iš Baltarusijos. Šiemet kovą perimti 30 balionų, tuo metu pernai – 77. Šiemet vasarį perimti 24 balionai, o tą patį mėnesį pernai – 45“, – Eltai teigė G. Mišutis.
Kontrabandinį krovinį su cigaretėmis pasieniečiai perėmė ir naktį iš pirmadienio į antradienį, 2.25 val., Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija.
Dėl balionų naktį įvesti oro erdvės ribojimai
ELTA primena, kad dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų trečiadienio naktį buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.
„2.16 val. buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams. 3.16 val., panaikinus oro erdvės ribojimus, Vilniaus oro uosto operacijos atnaujintos“, – pranešė Lietuvos oro uostai.
Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumų apie 128 keleivių. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vieną skrydį teko atšaukti.
Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų.
Pastarąjį kartą oro erdvė buvo sutrikdyta balandžio pradžioje. Tąkart iš viso buvo fiksuota iki 20 balionams būdingų navigacinių atžymų.
Dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
Vidaus reikalų ministerija (VRM)Vladislavas Kondratovičiusministras
