VSAT: neteisėtų migrantų pasienyje su Baltarusija nefiksuota penktą parą iš eilės

2026 m. gegužės 13 d. 09:06
Neteisėtų migrantų prie sienos su Baltarusija neapgręžta penktą parą iš eilės.
Tai Eltai trečiadienio rytą sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis.
„Pastarąjį kartą 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną“, – teigė G. Mišutis.
Lenkijos pasienio tarnyba pirmadienį užsieniečių neapgręžė.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą
