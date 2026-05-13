Vyriausybė pritarė, kad Lietuvos gynybos atašė Sakartvele atliktų funkcijas ir Armėnijoje, Azerbaidžane

„NATO ir Europos Sąjunga nuosekliai stiprina savo bendradarbiavimą su Armėnija ir Azerbaidžanu, padėdamos užtikrinti demokratinį ginkluotųjų pajėgų kontrolės principą ir gynybos reformų įgyvendinimą, stiprindamos valstybių gynybos pajėgumus“, – rašoma KAM teikiamame nutarimo projekte.
„Atsižvelgdama į besikeičiantį geopolitinį kontekstą regione, Armėnijos siekį stiprinti ryšius su ES ir NATO valstybėmis, į Azerbaidžano norą stiprinti praktinį bendradarbiavimą gynybos srityje, Krašto apsaugos ministerija mano, kad yra tikslinga atstovauti Lietuvai ne tik Sakartvele, bet ir Armėnijoje ir Azerbaidžane“, – dėstoma projekte.
Kaip nurodė ministerija, nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės, o papildomos funkcijos bus finansuojamos iš KAM lėšų.
Anot KAM, siekiant užtikrinti tiesioginį ministerijos, kariuomenės ir kitų nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų informacinį aprūpinimą aktualiais Sakartvelo ir Pietų Kaukazo regiono klausimais, sustiprinti atitinkamų gynybos ir saugumo institucijų bendradarbiavimą, 2024 m. buvo įsteigta gynybos atašė pavaduotojo pareigybė Lietuvos ambasadoje Sakartvele.