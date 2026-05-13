Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010 metais sudarytą Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybių susitarimą

Nutarimo projektą, siūlantį kreiptis į prezidentą su prašymu teikti Seimui denonsuoti minėtą susitarimą, parengė Užsienio reikalų ministerija (URM).
„Projektu siekiama denonsuoti 2010 m. su Baltarusija sudarytą, bet jau 15 metų neįsigaliojusį pasienio gyventojų kelionių susitarimą, nes per šį laikotarpį nebuvo gauta Baltarusijos Respublikos pranešimo apie baigtas jų vidaus procedūras, todėl susitarimas laikomas nebeaktualiu“, – dėstoma dokumente.
URM teigimu, susitarime yra numatyta galimybė jį vienašališkai nutraukti. Priėmus Denonsavimo įstatymą, diplomatiniais kanalais bus pranešta Baltarusijos Vyriausybei apie Lietuvos sprendimą denonsuoti susitarimą.
Šį susitarimą prieš beveik 16 metų Minske, dalyvaujant tuometei Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei ir Baltarusijos autoritariniam vadovui Aleksandrui Lukašenkai, pasirašė tada užsienio reikalų ministro pareigas ėjęs Audronius Ažubalis ir Baltarusijos užsienio reikalų ministru Sergejus Martynovas.
Pagal jį, tam tikroms pasienio gyventojų grupėms turėjo būti leista kirsti valstybės sieną be vizų ir su specialiais vietinio eismo leidimais būti kitos valstybės 50 km pločio pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų.
Iki penkerių metų turėję galioti vietinio eismo leidimai būtų buvę išduodami nuolatiniams pasienio teritorijų gyventojams, kurie dėl giminystės ryšių, pagrįstų ekonominių, prekybinių, kultūrinių ir kitų svarbių priežasčių planavo lankytis kitos valstybės pasienio teritorijoje. Jie nebūtų suteikę teisės dirbti.
2011 metais šį susitarimą ratifikavo Seimas. Bet jis neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti.
Kaip nurodoma parengtame prezidento dekreto projekte, siūlymą Seimui pristatys užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, o jam negalint dalyvauti – užsienio reikalų viceministrė Audra Plepytė.
Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos – sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka.
Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų įvedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 m. pavasarį.
