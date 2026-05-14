Apie kratas pas R. Žemaitaitį ir D. Petkevičienę pasisakė M. Sinkevičius

„Neabejoju, kad teisėsaugos institucijos dirba nešališkai, kompetentingai ir vadovaudamosi įstatymais. Tikiu, kad ikiteisminis tyrimas dėl Seimo nario R. Žemaitaičio automobilio nuomos per trumpiausią įmanomą laiką pateiks visuomenei atsakymus į kilusius klausimus.
Suprantama, kad šiandien atlikti procesiniai veiksmai yra būtina tyrimo dalis, siekiant nustatyti visas aplinkybes ir išsiaiškinti tiesą“, – nurodė M. Sinkevičius raštu išplatintame komentare.
Jis tvirtino, kad informacija apie kratas bus vertinama ir priiminėjant sprendimą dėl koalicijos ateities, nors lemiamu veiksniu ir netaps.
Smagiu rytu FNTT apsilankymą įvardijęs R. Žemaitaitis tikina, kad nieko nebuvo rasta: padarėme buhalterinę klaidą
„Kaip jau esu minėjęs, socialdemokratai artimiausiu metu priims sprendimą, ar tęsti darbą dabartinės sudėties koalicijoje, ar svarstyti jos pertvarkymą. Šis sprendimas bus grindžiamas kompleksiniu politiniu vertinimu – jo nenulems vienas ar kitas procesinis veiksmas, tačiau jie neabejotinai taps bendro vertinimo dalimi“, – teigė LSDP pirmininkas.
Kaip jau rašė Lrytas, remdamasis šaltiniais, M. Sinkevičius rimtai svarstytų iškeisti „Nemuno aušrą“ į Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, tačiau tam neturi palaikymo tarp įtakingų partijos senbuvių. Tokie procesiniai veiksmai, kaip kratos, gali tapti papildomu argumentu, bandant įtikinti bendražygius.
Įspūdį, kad M. Sinkevičius nebūtinai turi mandatą vykdyti pokyčius, po pokalbio su naujuoju LSDP lyderiu sakė susidaręs sekmadienį su juo susitikęs demokratų laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
„Aš manau, kad viskas yra ir taip akivaizdu. Ta situacija Mindaugui nėra labai jauki. Jis buvo tas, kuris bandė apginti R. Žemaitaičio per duris išmestus ministrus, bet Seime jo kolegos, man atrodo, dabartinėje daugumoje jaučiasi pakankamai komfortabiliai. Aš, tiesą sakant, nežinau, ar pas Mindaugą yra mandatas koalicijos pokyčiams“, – kalbėdamas su Lrytas abejojo V. Sinkevičius.
Susiję straipsniai
M. Sinkevičius praėjusią savaitę interviu Lrytas pripažino jaučiantis kai kurių bendražygių netiesioginį spaudimą nieko nekeisti, tačiau patikino pats sau atsakymo į šį rebusą dar neturintis.
„Vis tiek tą klausimą privalėsime užbaigti. Aš jau pasakiau, kad užbaigsime. Kai kas jau signalizuoja, kaip norėtų, kad jis užsibaigtų, sako – viskas gerai, dirbame, tęsiame. Aš prie tokios išvados pats nesu priėjęs. Dar kažkiek laiko užtruks, įjungsime daugiau galvų ir vienaip ar kitaip išspręsime“, – sakė LSDP pirmininkas.
Kas įvyko?
FNTT patvirtino, kad, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį atliktos kratos parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Iš partijos būstinės, įsikūrusios Antakalnio rajone esančiame sovietinio tipo daugiabutyje, pareigūnai išsinešė kelias dėžes su dokumentais ir voką. Rudas vokas buvo išneštas ir iš R. Žemaitaičio kabineto parlamente.
Pats R. Žemaitaitis sako, kad partijos būstinėje teisėsaugos pareigūnai nieko negalėjo rasti, nes ten tiesiog yra jo senas butas. „Tai nebent surinko nežinau ką“, – stebėjosi politikas.
Lrytas žiniomis, teisėsaugos kratos vyko ir Seimo viešbutyje, kur yra D. Petkevičienės butas. Ji šią informaciją patvirtino ir žurnalistams.
„Nieko aš neslėpiau, nieko blogo nepadarėme. Čia dabar tik jums, kaip aš sakau, informacijos reikia. Atskleisti nieko negaliu“, – žurnalistams Seime teigė D. Petkevičienė, patikindama, kad kratų metu pareigūnai nieko nerado.
Pareigūnai ketvirtadienį ryte apsilankė ir R. Žemaitaičio namuose Vilniuje. Iš politiko buvo paimti du telefonai ir Seimo kompiuteris bei planšetė.
Prie „Nemuno aušros“ lyderio namų atvyko ir policija. Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis patvirtino, kad ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo atliekanti FNTT pagalbai pasitelkė policininkus.
„Normalus dalykas – pareigūnai paėmė dokumentus pasižiūrėti, ar atitinka dokumentai, kurie yra pateikti. Tokia ir procedūra“, – prie savo namų žurnalistams sakė pats R. Žemaitaitis.
Turės įtakos koalicijos ateičiai?
Reaguodama į kratas LSDP vadovybė įspėjo, kad tai turės įtakos šiuo metu svarstant sprendimą dėl koalicijos ateities.
„Šitas veiksmas, kurį mes šiandien matome, tikrai yra rimtas procesinis veiksmas, kuris gali turėti įtakos tam tikrų sprendimų priėmimams arba diskusijoms. Pridėtinės vertės koalicijai tokie veiksmai neneša“, – situaciją komentavo LSDP vicepirmininkas Robertas Duchnevičius.
Savo ruožtu paklaustas, ar šio ryto įvykiai gali reikšti, kad „aušriečiai“ trauksis iš koalicijos, R. Žemaitaitis tikino, jog tam reikalo nėra.
„O ko čia trauktis? Tai yra elementarus procesinis veiksmas – taip, kaip pas Gintautą Palucką, taip, kaip pas kitus. Sutikrinti dokumentų autentiškumą, tikrumą. Darbo su koalicija, matyt, jokio nėra“, – aiškino „aušriečių“ lyderis.
Kaip teigiama FNTT pranešime, kratos minėtų politikų darbo vietose Seime ir „Nemuno aušros“ būstinėje vykdomos, atliekant tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Mindaugas SinkevičiusRemigijus ŽemaitaitisDaiva Petkevičienė
Rodyti daugiau žymių