FNTT kratų sulaukusi D. Petkevičienė: galiu nuliūdinti, nes viskas yra sąžininga

„Nu, ir ką?“– sakė ji, išvydusi žurnalistus prie savo kabineto parlamento rūmuose.
Teisėsaugos akiratyje atsidūrusi „Nemuno aušros“ vicepirmininkė patvirtino, kad automobilių nuomos sutarčių istoriją tiriantys pareigūnai apsilankė ne tik jos kabinete, bet ir bute Seimo viešbutyje.
Tačiau, pasak jos, FNTT nieko nerado, nes, „aušrietės“ įsitikinimu, ji viską darė sąžiningai.
„Bet nieko nerado. Jeigu ką, galiu nuliūdinti, žinokite, nes viskas yra sąžininga, tvarkinga, paieškojo, darbą dirbo – nieko nerado“, – žurnalistams Seime sakė D. Petkevičienė.
„Nieko aš neslėpiau, nieko blogo nepadarėm. Čia dabar tik jums, kaip aš sakau, informacijos reikia“, – sakė ji, neslėpdama susierzinimo dėl žurnalistų klausimų.
Klausiama, ką išgirdo iš pareigūnų, D. Petkevičienė teigė, kad jie ieškojo sutarčių. Tačiau daugiau apie procesinius veiksmus ji neatviravo.
„Sakė negalima sakyti“, – kartojo ji.
Su kitu kratų sulaukusiu kolega R. Žemaitaičiu „aušrietė“ teigė šiandien nekalbėjusi ir nežino, kur jis galėtų būti. Kaip rašė Lrytas, pareigūnai pastebėti ir prie „Nemuno aušros“ pirmininko namų.
Ar FNTT lankėsi D. Petkevičienės namuose?
„Ponia miela, aš negaliu atsakyti, aš esu čia ir dabar. Pas jus labai daug klausimų. Jus skambinate, klausiate. Jeigu jūs pasakėte patys – jūs turėjote informaciją, tai ką jūs klausiate“, – žurnalistų klausimais piktinosi ji.
Kaip skelbta, FNTT patvirtino, jog atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį atliktos kratos parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose ir „Nemuno aušros“ būstinėje.
Taip pat pareigūnai atlieka kratą ir R. Žemaitaičio namuose Vilniuje.
Kaip teigiama FNTT pranešime, kratos vykdomos, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
