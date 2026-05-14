G. Nausėda apie „aušriečių“ kratas: ši partija yra nuolatinis skandalų ir bylų ritinys

Šalies vadovas kritiškas valdančiosios partijos atžvilgiu – pasak jo, „Nemuno aušros“ skandalai ir istorijos niekaip nesibaigia.
„Dėl pono Žemaitaičio – na, žinote, tiek, kiek ši partija yra valdančiojoje koalicijoje, aš matau, kad tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų ritinys, kuris niekaip nesibaigia. Ir tai, kas vyksta dabar, turbūt, yra logiška tąsa – (to – Lrytas), kas prasidėjo jau gerokai anksčiau, kadangi tos veikos, dėl kurių yra daromos kratos, jau yra įvykusio praeityje. Ir mūsų tarnybos tiesiog privalo atlikti tą darbą, kuris yra joms numatytas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė G. Nausėda, klausiamas, kaip vertina teisėsaugos veiksmus ir ar tai atsilieps koalicijai.
„Jos, tikiuosi, tą darbą atliks preciziškai, ne kaip nors politiškai angažuotai ir tai padės mums, turbūt, apvalyti vis dėlto mūsų politinę erdvę, politinę aplinką nuo dalykų, kurių politikoje tiesiog neturi būti“, – pabrėžė jis.
Po FNTT kratų – R. Žemaitaičio komentaras: atsakė, ar trauksis iš koalicijos
Kaip skelbta, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, FNTT ketvirtadienį atliko kratas parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose ir „Nemuno aušros“ būstinėje.
Vėliau FNTT patvirtino, jog pareigūnai atliko kratą ir R. Žemaitaičio namuose.
Tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai. Tyrimas pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją.
Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
Ketvirtadienio rytą paklaustas, ar teisėsaugos veiksmai gali reikšti, kad „aušriečiai“ trauksis iš koalicijos, pats R. Žemaitaitis tikino, kad tam reikalo nėra.
„O ko čia trauktis? Tai yra elementarus procesinis veiksmas – taip, kaip pas Gintautą Palucką, taip, kaip pas kitus. Sutikrinti dokumentų autentiškumą, tikrumą. Darbo su koalicija, matyt, jokio nėra“, – aiškino „aušriečių“ lyderis.
R. Žemaitaičio namuose – pareigūnų kratos: vaizdai iš įvykio vietos
Pareigūnai iš R. Žemaitaičio namų išsinešė ir kai kuriuos jo daiktus – du telefonus ir kompiuterius.
